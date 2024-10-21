Встречали как рок-звезду. Суперзвезда шахмат Ян Непомнящий побывал в Барнауле

Юные шахматисты задавали гроссмейстеру интересные вопросы

21 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Визит Яна Непомнящего в Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина

Участник двух матчей за мировую шахматную корону, один из лучших гроссмейстеров планеты, согласно рейтингу ФИДЕ, Ян Непомнящий 16 и 17 октября впервые посетил Барнаул. В течение двух дней он общался с детьми, которые задавали именитому шахматисту разнообразные вопросы (большая часть из них была связана с Магнусом Карлсеном, которому россиянин уступил на турнире за корону чемпиона мира).

Приезд мировой суперзвезды не только шахмат, но и в целом спорта стал возможным благодаря проекту "Школа гроссмейстеров", который нацелен на развитие талантливых игроков в регионах страны. Один из партнеров проекта – Фонд Тимченко. Фондом "Ход в будущее" руководит Зоя Арнацкая – менеджер Яна Непомнящего.

В первый день визита – 16 октября – шахматист посетил санаторий "Медикал Эстейт", где проходит сессия "Школы гроссмейстеров" для детей из сел и малых городов. Там Ян провел лекцию и разобрал самые яркие свои партии.

17 октября Ян Непомнящий побывал в Краевом шахматном клубе, где провел встречу со всеми желающими. Поклонников гроссмейстеров было так много, что людям пришлось стоять в проходе.

Дети задавали претенденту на звание лучшего шахматиста планеты самые разнообразные вопросы. В частности, о любимых партиях, самых сложных соперниках, подготовке к играм, как избежать выгорания, трендах в шахматах. Естественно, спрашивали и о Магнусе Карлсене и его величии. Общение длилось более полутора часов. В конце Ян Непомнящий раздавал автографы и с удовольствием фотографировался с юными фанатами.

Как прошла встреча – смотрите в нашем фоторепортаже.