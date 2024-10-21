Встречали как рок-звезду. Суперзвезда шахмат Ян Непомнящий побывал в Барнауле
Юные шахматисты задавали гроссмейстеру интересные вопросы
21 октября 2024, 07:00, ИА Амител
Участник двух матчей за мировую шахматную корону, один из лучших гроссмейстеров планеты, согласно рейтингу ФИДЕ, Ян Непомнящий 16 и 17 октября впервые посетил Барнаул. В течение двух дней он общался с детьми, которые задавали именитому шахматисту разнообразные вопросы (большая часть из них была связана с Магнусом Карлсеном, которому россиянин уступил на турнире за корону чемпиона мира).
Приезд мировой суперзвезды не только шахмат, но и в целом спорта стал возможным благодаря проекту "Школа гроссмейстеров", который нацелен на развитие талантливых игроков в регионах страны. Один из партнеров проекта – Фонд Тимченко. Фондом "Ход в будущее" руководит Зоя Арнацкая – менеджер Яна Непомнящего.
В первый день визита – 16 октября – шахматист посетил санаторий "Медикал Эстейт", где проходит сессия "Школы гроссмейстеров" для детей из сел и малых городов. Там Ян провел лекцию и разобрал самые яркие свои партии.
17 октября Ян Непомнящий побывал в Краевом шахматном клубе, где провел встречу со всеми желающими. Поклонников гроссмейстеров было так много, что людям пришлось стоять в проходе.
Дети задавали претенденту на звание лучшего шахматиста планеты самые разнообразные вопросы. В частности, о любимых партиях, самых сложных соперниках, подготовке к играм, как избежать выгорания, трендах в шахматах. Естественно, спрашивали и о Магнусе Карлсене и его величии. Общение длилось более полутора часов. В конце Ян Непомнящий раздавал автографы и с удовольствием фотографировался с юными фанатами.
Как прошла встреча – смотрите в нашем фоторепортаже.
09:15:27 21-10-2024
мой младший про игры с карлсоном сказал, что ян - лох.
а я не согласился - я б яну точно продул.
13:28:37 21-10-2024
Мусик (09:15:27 21-10-2024) мой младший про игры с карлсоном сказал, что ян - лох.а ... Снимите с младшего корону, может к земле придавить
13:29:46 22-10-2024
Мусик (09:15:27 21-10-2024) мой младший про игры с карлсоном сказал, что ян - лох.а ... Твой младший сто раз подряд бы продул тоже...
13:50:47 22-10-2024
Бог (13:29:46 22-10-2024) Твой младший сто раз подряд бы продул тоже... ... бугога, это вы с моим карапузом не играли. а то заплачите, забегаете...
мало ли, может они когда и сыграют...