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Девятилетняя девочка "на слабо" свесилась с 19-го этажа в Москве

Очевидцы заметили ребёнка и вызвали сотрудников полиции

09 мая 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: uns
Фото: uns

Девятилетняя девочка в Москве свесилась с балкона на 19-м этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает Baza.

Очевидцы заметили ребёнка и вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что вместе со школьницей в квартире был ровесник. Дети объяснили, что играли на желания, а свеситься с балкона она согласилась "на слабо".

Ребёнок живёт в благополучной семье, каждый день из школы её забирали мама или бабушка. По факту случившегося началась проверка.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

00:10:54 10-05-2023

Хорошая из неё бабёшка получится ! Если выживет...

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Гость

12:29:43 10-05-2023

Не, ну я тоже по деревьям лазала, с крыш гаражей прыгала, но на такую дурь бы не пошла. Должно же быть у ребенка чувство самосохранения, когда осознаешь - что опасно для жизни, а что нет. У девочек это чувство обычно хорошо развито. Но здесь...

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