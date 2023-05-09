Девятилетняя девочка "на слабо" свесилась с 19-го этажа в Москве
Очевидцы заметили ребёнка и вызвали сотрудников полиции
09 мая 2023, 22:27, ИА Амител
Фото: uns
Девятилетняя девочка в Москве свесилась с балкона на 19-м этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает Baza.
Очевидцы заметили ребёнка и вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что вместе со школьницей в квартире был ровесник. Дети объяснили, что играли на желания, а свеситься с балкона она согласилась "на слабо".
Ребёнок живёт в благополучной семье, каждый день из школы её забирали мама или бабушка. По факту случившегося началась проверка.
00:10:54 10-05-2023
Хорошая из неё бабёшка получится ! Если выживет...
12:29:43 10-05-2023
Не, ну я тоже по деревьям лазала, с крыш гаражей прыгала, но на такую дурь бы не пошла. Должно же быть у ребенка чувство самосохранения, когда осознаешь - что опасно для жизни, а что нет. У девочек это чувство обычно хорошо развито. Но здесь...