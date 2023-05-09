Девятилетняя девочка "на слабо" свесилась с 19-го этажа в Москве

Очевидцы заметили ребёнка и вызвали сотрудников полиции

09 мая 2023, 22:27, ИА Амител

Фото: uns

Девятилетняя девочка в Москве свесилась с балкона на 19-м этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает Baza.

Очевидцы заметили ребёнка и вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что вместе со школьницей в квартире был ровесник. Дети объяснили, что играли на желания, а свеситься с балкона она согласилась "на слабо".

Ребёнок живёт в благополучной семье, каждый день из школы её забирали мама или бабушка. По факту случившегося началась проверка.