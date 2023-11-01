В ноябре в российских кинотеатрах выйдут фильмы с Дейзи Ридли, Лиамом Нисоном и Юэлем Киннаманом, картина-мем "Брат 3" и новая лента Романа Полански

01 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Дейзи Ридли в фильме "Дочь Болотного царя" / Фото: film.ru

Остался последний месяц осени, на улице сильно похолодало и скоро выпадет снег. Но это не повод сидеть дома. Всегда можно сходить в кино, тем более что в конце года в кинотеатрах всегда выходит много фильмов. И этот год не стал исключением. Сходить есть на что, пусть и многие голливудские студии все еще обходят Россию стороной. Так, в ноябре в кинотеатрах нашей страны покажут триллер с актрисой из "Звездных войн" Дейзи Ридли, европейское фэнтези, картину о зарождении самбо, новых "Гардемаринов", фильм-мем "Брат 3", новую работу Романа Полански, боевики с Лиамом Нисоном и Юэлем Киннаманом и другие. О главных кинотеатральных релизах месяца – в традиционном материале amic.ru.

"Страшилка и тайна города света" (с 2 ноября)

Детей можно будет сводить на австралийский мультфильм "Страшилка и тайна города света". Картина расскажет о подростке Арки, которая дружит с фантастическими существами и постоянно изобретает удивительные устройства. Когда отца девочки похищает опасный ученый, ей приходится преодолеть свои страхи и отправиться на его поиски и загадочный город света. Арки раскрывает тайны этого места и понимает, что кроме отца ей надо спасти и весь мир.

В кинотеатр пустят детей от 6 лет. На IMDB фильму поставили 7,2 балла из 10. А на "Кинопоиске" оценки у картины пока нет.

"Дочь болотного царя" (с 2 ноября)

Одна из главных официальных премьер месяца – триллер "Дочь болотного царя" режиссера Нила Бергера ("Области тьмы", "Иллюзионист") – должен был выйти в российский прокат в октябре, но премьеру перенесли на 2 ноября.

Главную роль в картине исполнила актриса из трилогии сиквелов "Звездных войн" Дейзи Ридли. Они сыграла девушку, которая 12 лет прожила в изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный царь. Когда его посадили в тюрьму, девушка начала жить нормальной жизнью. У нее появляется семья, которая ничего не знает о ее прошлом. Но однажды Болотный царь сбегает из тюрьмы и девушка должна будет помочь полиции поймать преступника, использовав навыки, которым ее научил отец.

Кроме Дейзи Ридли, в фильме сыграли Бен Мендельсон ("Первому игроку приготовиться", "Изгой-один: Звездные войны. Истории"), Гаррет Хедлунд ("Троя", "Несломленный") и другие актеры.

Билет на фильм можно будет купить, только если вам исполнилось 18 лет. Рейтинга у картины на "Кинопоиске" пока нет, на IMDB фильм получил 7,3 балла из 10.

"Человек ниоткуда" (с 2 ноября)

Будет в ноябре и российская фантастика. Так, на экранах появится фантастический триллер Рената Давлетьярова ("Летчик", "Донбас. Окраина", "А зори здесь тихие") под названием "Человек ниоткуда".

По сюжету в 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, который предшествовал полету Юрия Гагарина. Корабль космонавта Кима Кириллова получил повреждения прежде, чем успел выйти на орбиту. Ким приходит в себя и понимает, что попал в 2023 год. Ему надо принять новую реальность. Мужчина почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание – девушка из прошлого, которую он встречает в современной Москве. При этом она его не знает. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

В главных ролях снялись Александр Метелкин ("1941. Крылья над Берлином", "Бессмертные") и Варвара Комарова ("Аманат", "Этерна: Часть первая").

Оценки на агрегаторах у фильма пока нет. Возрастной рейтинг ленты 12+.

"Пять процентов" (с 2 ноября)

Поклонники комедий смогут оценить в кинотеатрах российский фильм "Пять процентов". В главных ролях здесь снялись культовые актеры Юрий Стоянов ("Городок", "Вампиры средней полосы") и Виктор Сухоруков (дилогия "Брат").

Сюжет рассказывает о скульпторе-монументалисте Николае Ферапонтове, который является классиком соцреализма. Весь его успех далеко в прошлом и ему остается в старости перебиваться случайными заказами. Но все меняется, когда к нему решает наведаться молодой искусствовед Мясоедов, находит в подсобке картины и узнает в них шедевры изобразительного искусства. Николай Ферапонтов называет себя их автором и начинает бороться за деньги и славу. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг картины 16+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Будика: Королева воинов" (с 2 ноября)

Любители исторического кино и актрисы Ольги Куриленко ("Обливион", "Квант милосердия") смогут в ноябре посмотреть британский боевик "Будика: Королева воинов".

По сюжету кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Но последнего предают и убивают римляне, королевство Будики остается без наследника, римляне захватывают их земли и имущество. Будика решает отомстить за смерть мужа и дочерей, объединяет племена региона и начинает войну против Римской империи. Чем все закончится, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг фильма 18+. Оценок на агрегаторах у него нет.

"Год рождения" (с 9 ноября)

Те, кому понравился актерский дуэт Юры Борисова ("Капитан Волконогов бежал", "Бык" ) и Анастасии Талызиной ("Я делаю шаг") в недавнем фильме "Кентавр", смогут снова увидеть их вместе в комедийной ленте "Год рождения".

По сюжету мечтатель Филипп в исполнении Эльдара Калимулина ("Калашников", "Эпидемия") живет утопическими идеями и увлечениями. Например, он твердо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в Металлогорске. Но все меняется, когда парень встречает девушку Марину и они влюбляются, образуют семью, однако от фантазий отказаться Филипп все еще не может. Когда кажется, что суровая реальность одерживает над ним верх, в жизни парня начинают происходить фантастические события.

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценки у него пока нет.

"Синдром" (с 9 ноября)

Любители триллеров смогут в начале ноября посмотреть российскую картину "Синдром" с Оксаной Акиньшиной ("Сестры", "Стиляги") и Кириллом Кяро ("Далекие близкие", "Эпидемия") в главных ролях.

По сюжету после автомобильной аварии девушка Маша не узнает своего мужа Кирилла – он становится пугающе идеальным. Появляется все больше странных совпадений. Чем все закончится, можно будет увидеть в кинотеатре.

Оценки на агрегаторах у картины пока нет. Возрастной рейтинг фильма 16+.

"Принцесса и колдун Алазар" (с 9 ноября)

В ноябре в российском прокате будет и европейское фэнтези. Это чешская картина "Принцесса и колдун Алазар".

По сюжету принцесса Эллен и принц Джон живут долго и счастливо. Но подруга Эллен, Амелия, серьезно увлекается магией, и у нее появляется двойник – Амелия из прошлого. Кроме того, объявляется злой колдун, который угрожает волшебному городу Айра. Героям предстоит разобраться со всеми этим проблемами.

На "Кинопоиске" рейтинга у фильма пока нет, а на IMDB он получил 6,5 балла из 10.

"Легенда о самбо" (с 16 ноября)

Режиссер "Красного призрака" и "Вампиров средней полосы" Андрей Богатырев представит свой новый фильм "Легенда о самбо". Он расскажет о событиях московской спартакиады 1936 года.

На соревнования пригласили сильнейшую команду борцов. Среди них два мастера боевых искусств. Первый – Василий Ощепков – с детства обучался дзюдо в Японии, а второй – Виктор Спиридонов – прошел русско-японскую войну и разрабатывает приемы самообороны. Оба хотят создать национальную борьбу, которой в итоге станет самбо.

Сыграли в ленте Вольфганг Черни ("Красный призрак", "Миссия невыполнима: Племя изгоев"), Дмитрий Павленко ("Елена", "Красный призрак") и Алексей Шевченков ("Жила-была одна баба", "Есенин").

Любители спортивных драм от 12 лет могут сходить в кино. На агрегаторах фильм пока не оценили.

"Гардемарины 1787. Война" (с 16 ноября)

Если в октябре российские зрители увидели четвертую часть серии "Гардемарины" с подзаголовком "Мир", то в ноябре на экранах появится его прямое продолжение – "Война". И это неудивительно, ведь "Мир" и "Война", по сути, один фильм, разделенный на две части.

Сюжет расскажет о том, как европейские страны пытаются разорвать Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Они запускают слух о незаконнорожденном сыне императрицы, посланном в Европу на обучение, – Алексее Бобринском. Разрубить узел заговора должны гардемарины. Вместе с ними в бой пойдут их повзрослевшие дети.

Стариной снова тряхнут Дмитрий Харатьян ("Каменская", "Розыгрыш"), Александр Домогаров ("Большой", "Бандитский Петербург 2") и Михаил Мамаев (серия фильмов "Гардемарины").

Посмотреть новых "Гардемаринов" можно будет с 12 лет. Оценки у ленты пока нет.

"Супермозг" (с 16 ноября)

Мультфильмы из экзотичных стран продолжают посещать российский прокат. На этот раз на экраны выйдет мультик из ЮАР "Супермозг".

Сюжет расскажет о школьнике Нормане, который увлечен комиксами о пришельцах и верит в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью. Группа инопланетян подключается к его голове и просит помочь. Все дело в том, что межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники радости и его следующая цель – планета Земля. Норман и его друзья должны победить злодея, причем с помощью разума.

Посмотреть мультик смогут дети от шести лет. Рейтинг картины на IMDB очень средний – 5,5 балла из 10. На "Кинопоиске" он пока что отсутствует.

"Папаша в бегах" (с 16 ноября)

Любители комедий смогут посмотреть фильм "Папаша в бегах". По сюжету привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу, потому что его жена беременна. Парень решает уйти от ответственности и уезжает на вахту.

В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. После череды совпадений Толю записывают в похитители детей и объявляют в областной розыск. Начинается путешествие отца и его подопечного в город Когалым, которое должно изменить их жизни навсегда.

В фильме сыграли Михаил Тройник ("Вызов", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Ярослав Могильников ("Подельники", "Иван Семенов: Большой поход"), Ирина Горбачева ("Аритмия", "Огонь"), Анна Уколова ("Левиафан", "Жить") и другие актеры.

Оценки на агрегаторах у картины пока нет. Возрастной рейтинг 12+.

"Ниша" (с 16 ноября)

Михаил Тройник сыграл и в российской драме "Ниша", которая также выйдет в прокат с 16 ноября.

По сюжету Слава бросает грузоперевозки и жену, чтобы стать экстрасенсом-биолокатором. Он быстро разочаровывается в своем даре, однако вдруг происходит чудо, и из пустоты появляется моль. Этого оказывается достаточно, чтобы со Славой теперь хотело познакомиться некое тайное общество. Чем обернется это знакомство, можно будет увидеть в кинотеатре.

Кроме Михаила Тройника, в фильме сыграли Владимир Свирский ("Сердце Пармы", "Тихий Дон"), Елена Николаева ("Пока цветет папоротник", "Метод Фрейда") и Сергей Гилев ("Кентавр", "Фишер").

На фильм можно будет попасть с 12 лет, на агрегаторах его пока не оценили.

"Дворец" Романа Полански (с 23 ноября)

Знаменитый режиссер Роман Полански ("Оливер Твист", "Пианист") представит свой фильм "Дворец". Его действие будет происходить 31 декабря 1999 года. По сюжету в роскошном отеле в Швейцарии его гости-миллионеры будут готовиться к Новому году. Впереди их будет ждать ночь, полная пороков, причуд и странностей богачей. Что именно они будут делать, можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Оливер Мазуччи ("Тьма", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"), Фанни Ардан ("Прекрасная эпоха", "Париж, я люблю тебя"), Джон Клиз ("Монти Пайтон и священный Грааль", "Гарри Поттер и философский камень") и другие актеры.

Правда, рейтинг у фильма на IMDB довольно низкий – 5,1 балла из 10. На "Кинопоиске" картину пока не оценили.

"Брат 3" (с 23 ноября)

Фильм-мем, вызвавший ярость у поклонников дилогии "Брат" Алексея Балабанова, выйдет 23 ноября. Он не связан с "Братом" и "Братом 2" и лишь завлекает зрителей в кинотеатр своим вызывающим названием.

Действие фильма происходит в России в начале 2000-х годов. Сюжет будет состоять из новелл. Героями их будут генеральская дочь, влюбленная в художника, члены преступной группировки, которую возглавляет брат-близнец генерала, и двое грабителей-неудачников. Объединять новеллы будет общая история.

Снял ленту Валерий Переверзев, а роли сыграли известные по "Приключениям Электроника" братья Торсуевы, рэпер Птаха, Василий Карпенко ("Кухня", "Молодежка") и другие.

Возрастной рейтинг картины пока не указывается, оценок на агрегаторах у "Брата 3" нет. Трейлер обещает настоящее торжество кринжа, но кто знает, может, первое впечатление обманчиво.

"Белый список" (с 23 ноября)

Любители актерского таланта Алексея Серебрякова ("Левиафан", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов") смогут в ноябре посмотреть детектив "Белый список".

Действие картины происходит весной 2015 года. Следственный комитет отправляет в небольшой подмосковный город двух сотрудников: ветерана полиции Короткова, который готовится к выходу на пенсию, и молодого карьериста Лазарева. Они должны расследовать самоубийство местной школьницы, о котором узнала вся страна.

Расследование должно было стать имитацией, однако в итоге становится делом на многие годы. Правоохранители узнают о так называемых "группах смерти" и понимают, что череда самоубийств связана. Те, кого в свое время интересовала история "групп смерти", могут сходить в кино.

Попасть в зал смогут только совершеннолетние, рейтинг фильма 18+. На "Кинопоиске" и IMDB баллы ему пока не выставили.

"Последний наемник" (с 23 ноября)

На российские экраны в ноябре должен будет заглянуть Лиам Нисон ("Список Шиндлера", "Заложница"), снявшийся в ирландском боевике "Последний наемник" режиссера Роберта Лоренца ("Заступник", "Крученый мяч").

По сюжету легендарный наемный убийца Финбар решает, что ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинается беспредел. Финбар должен будет снова взяться за оружие и рискнуть теми, кто ему дорог.

Кроме Нисона, в фильме снялись Керри Кондон ("Банши Инишерина", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Джек Глисон ("Игра Престолов"), Киран Хайндс ("Нефть", "Мюнхен") и другие.

Сходить на фильм можно будет с 18 лет. На "Кинопоиске" рейтинга у него нет, а вот на IMDB оценка высокая – 7,9 балла из 10.

"Хоккейные папы" (с 23 ноября)

Фанатов хоккея и спортивных драм наверняка заинтересует фильм "Хоккейные папы". Главный герой картины – тренер провинциальной детской команды "Суровые тигры" Андрей – отдает всего себя воспитанникам. Вдруг он узнает, что единственный в их городе ледовый дворец хотят снести и построить торговый центр. Но он получает шанс побороться за ледовый дворец, поучаствовав во взрослом любительском турнире по хоккею.

У тренера есть несколько месяцев, чтобы собрать команду любителей и подготовить ее к соревнованиям. Отцы детей узнают о наборе в команду и решают сами выйти на лед и побороться за будущее детей.

Тренера в фильме сыграл Алексей Бардуков ("Диверсант", "Метро"), также в картине снялись Анна Чиповская ("Оттепель", "Блокбастер"), Михаил Пореченков ("Небесный суд", "Белая гвардия") и другие актеры.

Посмотреть фильм можно будет с 6 лет, на "Кинопоиске" и IMDB его пока не оценили.

"Немая ярость" Джона Ву (с 30 ноября)

Еще одной значимой голливудской премьерой в российском прокате будет боевик "Немая ярость" режиссера Джона Ву ("Без лица", "Наемный убийца"). Главную роль в фильме исполнил Юэль Киннаман, известный по фильмам "Отряд самоубийц" и "Девушка с татуировкой дракона".

Фильм рассказывает о герое, который в бандитской разборке потерял сына и свой голос. Спустя год папа мальчика становится настоящим кошмаром для врагов в любой перестрелке. Он намерен отомстить бандитам за смерть сына. При этом в ленте будет только экшен, диалоги там отсутствуют.

Посмотреть боевик можно только с 18 лет. Оценки на агрегаторах у него пока нет.

"Проклятие дудочника" (с 30 ноября)

Специально для любителей хорроров на экраны выйдет американский ужастик "Проклятие дудочника". Сюжет рассказывает о музыканте Мэл, которая старается обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, которая может вводить людей в транс. Эта мелодия пробуждает мистическое существо – дудочника, который обрекал целые поколения на смерть. Чем в итоге закончится история, можно будет увидеть в кино.

Главные роли в хорроре сыграли Джулиан Сэнд ("Покидая Лас-Вегас", "Декстер") и Шарлотта Хоуп ("Отверженные", "Вселенная Стивена Хокинга").

Возрастной рейтинг фильма 18+. На IMDB ему поставили 6,3 балла из 10. На "Кинопоиске" оценки пока нет.

"Теща" (с 30 ноября)

Для многих мужчин их теща, пожалуй, страшнее любого дудочника. 30 ноября как раз выходит комедия "Теща" с Ларисой Гузеевой ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Двадцатый век начинается", "Жестокий романс") в главной роли. Актриса сыграла Ольгу Николаевну, которая главная как дома, так и на работе. Однако она конфликтует с зятем и этот конфликт в один момент выходит из-под контроля. Чтобы узнать, кто победит, надо посмотреть фильм.

Также в картине сыграли Настасья Самбурская (дочь Ольги Николаевны) и Гарик Харламов (зять).

Трейлер обещает предновогоднюю атмосферу и забавные ситуации. На фильм можно будет сходить с 16 лет, на агрегаторах его пока не оценили.

"Секретарь Деда Мороза" (с 30 ноября)

Еще одним фильмом, который напомнит о приближении Нового года, станет российская комедия "Секретарь Деда Мороза". Она расскажет о девушке Лизе, которая ненавидит Новый год за то, что в канун праздника с ней постоянно случаются неприятности. Но однажды в жизни девушки появляется мужчина по имени Тимофей, который говорит, что он секретарь Деда Мороза. Он обещает исполнить любое желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым человеком, которого у девушки нет. Тимофей начинает отбор подходящих кандидатов. Кто в итоге станет "суженым" Лизы, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг фильма 12+. На "Кинопоиске" и IMDB баллы ему пока не выставили.

"Блондинка" (с 30 ноября)

В ноябре в кинотеатрах появится женская драма под названием "Блондинка". История о 27-летней Ире, которая с точки зрения ее мамы живет неправильно: играет в труппе небольшого театра, подрабатывает мытьем окон и влюблена в начинающего режиссера Льва. Она игнорирует "нормальных мужчин" и не хочет перекрашиваться в блондинку, чего так хочет ее мать. Однако внезапно театр оказывается на грани закрытия, Лев исчезает и все в жизни Иры меняется.

В фильме снялись Дарья Жовнер ("Доктор Лиза", "Хороший человек"), Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "1993") и другие актеры.

Возрастного рейтинга у картины пока нет, как и оценки на агрегаторах.

А фильмы по "серому" прокату выйдут?

Какие точно фильмы выйдут в "сером" прокате в Барнауле в ноябре и когда, пока сказать сложно. Но судя по октябрьским релизам, в Россию вернулась компания WesternRus, которая "завозила" фильмы из Казахстана через неделю-две после официального релиза. Это значит, что западные новинки могут начать появляться в наших кинотеатрах без больших задержек.

В ноябре в кинотеатрах вполне могут появиться "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, лента по детективу Агаты Кристи "Призраки в Венеции", новый супергеройский фильм от студии "Марвел" под названием "Марвелы", "Убийца" Дэвида Финчера, мультфильмы "Тролли объединяются", "Заветное желание" и приквел "Голодных игр" с подзаголовком "Баллада о певчих птицах и змеях".

Ходили слухи, что новые "Голодные игры" могут появиться и в официальном российском прокате. Сейчас на сеансах в Барнауле показывают трейлер этого фильма, однако точной даты выхода не называют. В США картина выйдет 17 ноября, в российском графике релизов фильм пока не стоит.

Когда перечисленные картины появятся в барнаульских кинотеатрах и появятся ли вообще, пока неизвестно.