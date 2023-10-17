Власти Алтая не смогли найти компании, готовые снимать кино в регионе за субсидии

Конкурс на возмещение части затрат признан не состоявшимся

17 октября 2023, 14:42, ИА Амител

Первый конкурс на предоставление из краевого бюджета субсидий кинокомпаниям на производство картин на территории Алтайского края признан несостоявшимся. Причина в отсутствии желающих снимать большое кино в нашем регионе, сообщает пресс-служба Министерства культуры края.

Прием заявок осуществлялся с 14 сентября по 13 октября. Принять участие в конкурсе-2024 организации могут уже в январе будущего года.

Как ранее писал amic.ru, правительство Алтайского края решило выплачивать компенсации кинокомпаниям, которые будут снимать фильмы на территории региона. На эти цели власти готовы были выделить до 10 миллионов рублей в год.