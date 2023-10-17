Власти Алтая не смогли найти компании, готовые снимать кино в регионе за субсидии
Конкурс на возмещение части затрат признан не состоявшимся
17 октября 2023, 14:42, ИА Амител
Первый конкурс на предоставление из краевого бюджета субсидий кинокомпаниям на производство картин на территории Алтайского края признан несостоявшимся. Причина в отсутствии желающих снимать большое кино в нашем регионе, сообщает пресс-служба Министерства культуры края.
Прием заявок осуществлялся с 14 сентября по 13 октября. Принять участие в конкурсе-2024 организации могут уже в январе будущего года.
Как ранее писал amic.ru, правительство Алтайского края решило выплачивать компенсации кинокомпаниям, которые будут снимать фильмы на территории региона. На эти цели власти готовы были выделить до 10 миллионов рублей в год.
"В этом году такая мера поддержки только стартует, мы знакомим с ней людей, которые снимают или заинтересованы снимать фильмы на территории нашего региона. В дальнейшем это является одним из привлекательных факторов, чтобы при выборе локаций, при выборе территорий съемок выбрать Алтайский край", – говорила об идее глава алтайского Минкульта Елена Безрукова.
15:00:27 17-10-2023
Нет большивиков и кино уже не важнейшее из искусств
15:28:26 17-10-2023
В Барнауле никогда не снимали полноценные фильмы,так лишь обрывками да упоминаниями.
15:32:57 17-10-2023
Ну и хорошо, вложите в другое дело.
17:50:13 17-10-2023
Вот это неожиданность!! Кто бы мог подумать, ведь такая классная идея была. И турист почему-то на лестницу с "Арбатом" не попер. Может зглаз какой или ещё что. Других причин не видно
17:59:28 17-10-2023
Гость (17:50:13 17-10-2023) Вот это неожиданность!! Кто бы мог подумать, ведь такая клас... Наверное недостаточно бабла ввалили в арбвт, лестницу в никуда и бетонный берег мутной речки. Поэтому туристов нет.
18:37:39 17-10-2023
Гость (17:59:28 17-10-2023) Гость (17:50:13 17-10-2023) Вот это неожиданность!! Кт... Да ну нет, не наговаривайте. Скорее тайные агенты западного влияния.
18:05:53 17-10-2023
Гость (17:50:13 17-10-2023) Вот это неожиданность!! Кто бы мог подумать, ведь такая клас... Ещё с моста новая панорама на котлован вместо разрушенного Речвокзала. Прямо к самой воде. Так что никаких прогулок следующим поколениям барнаульцев возле Оби - только узкое стойло у горы. Но я помню отметины наводнения на старых зданиях базара! Если что - снесёт высотки в речку!
19:52:23 17-10-2023
Катунь плохо снимает что ли?