Диетолог назвал полезную ежедневную норму кофе

Пить его стоит отфильтрованным и без добавления сахара

23 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/3031

Употребление от двух до четырех чашек кофе в день может быть полезно для здоровья, как утверждает диетолог Ума Найду. Об этом сообщает издание Pronews.

По словам специалиста, кофе обладает множеством полезных свойств, если употреблять его в умеренных количествах. Рекомендуемая норма напитка в день составляет от двух до четырех чашек.

Эксперт ссылается на исследования, которые показывают, что употребление кофе может способствовать поддержанию когнитивных функций. Также любители этого напитка живут дольше тех, кто по разным причинам его не пьет. Это объясняется тем, что содержащиеся в кофе микроэлементы могут предотвратить закупорку кровеносных сосудов головного мозга.

Найду также отмечает, что кофе следует пить отфильтрованным и без добавления сахара, но можно добавить куркуму.