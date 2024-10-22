Врачи рассказали о продуктах, которые нужно есть каждый день для снижения холестерина

Чтобы уровень холестерина упал, медики советуют есть апельсины и мандарины

22 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Апельсины / Фото: unsplash.com / Alice Pasqual

Употребление фруктов два раза в день снижает уровень плохого холестерина. Особенно это касается цитрусовых, сообщает "Российская газета".

Апельсины и мандарины содержат много пектина, который способствует выведению липопротеинов низкой плотности. Это помогает предотвратить риск развития сердечных заболеваний.

Врачи советуют есть фрукты утром и вечером. Для профилактики плохого холестерина также рекомендуют употреблять оливковое масло и орехи.

Специалисты напоминают: малоподвижный образ жизни, нарушение питания и лишний вес ведут к повышению холестерина.

Нормальный уровень холестерина важен для организма, поскольку это вещество участвует в образовании половых гормонов, а также необходимо для синтеза желчных кислот и выработки витаминов группы D.