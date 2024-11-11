Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть натощак
Они могут привести к проблемам со здоровьем
11 ноября 2024, 17:36, ИА Амител
Диетолог Робинн Чуткан и гастроэнтеролог Майкл Шопис предупреждают, что употребление кофе, чая, йогурта, цитрусовых и сладких газированных напитков на голодный желудок может вызвать проблемы с пищеварением и уровнем сахара в крови. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Кофеин, содержащийся в напитках, стимулирует выработку желудочного сока, что может привести к изжоге, неприятному запаху изо рта, тошноте и вздутию живота. Кроме того, он расслабляет нижний пищеводный сфинктер, увеличивая риск кислотного рефлюкса. Эти симптомы могут возникать как на голодный, так и на сытый желудок.
Специалисты рекомендуют не употреблять черный чай натощак, так как в нем содержится больше кофеина. Ромашковый, мятный и гибискусный чаи безопасны для употребления.
Также не рекомендуется пить сладкие и пресные газированные напитки на пустой желудок. Углекислый газ может вызвать вздутие, а резкое повышение сахара в крови приводит к его быстрому падению и усталости.
Йогурт может раздражать желудок, так как молочная кислота нарушает баланс пробиотиков. Цитрусовые и их соки также не следует употреблять натощак, поскольку лимонная кислота может повредить слизистую оболочку кишечника.
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