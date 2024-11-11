Диетолог назвал продукты, которые нельзя есть натощак

Они могут привести к проблемам со здоровьем

11 ноября 2024, 17:36, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/98978

Диетолог Робинн Чуткан и гастроэнтеролог Майкл Шопис предупреждают, что употребление кофе, чая, йогурта, цитрусовых и сладких газированных напитков на голодный желудок может вызвать проблемы с пищеварением и уровнем сахара в крови. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кофеин, содержащийся в напитках, стимулирует выработку желудочного сока, что может привести к изжоге, неприятному запаху изо рта, тошноте и вздутию живота. Кроме того, он расслабляет нижний пищеводный сфинктер, увеличивая риск кислотного рефлюкса. Эти симптомы могут возникать как на голодный, так и на сытый желудок.

Специалисты рекомендуют не употреблять черный чай натощак, так как в нем содержится больше кофеина. Ромашковый, мятный и гибискусный чаи безопасны для употребления.

Также не рекомендуется пить сладкие и пресные газированные напитки на пустой желудок. Углекислый газ может вызвать вздутие, а резкое повышение сахара в крови приводит к его быстрому падению и усталости.

Йогурт может раздражать желудок, так как молочная кислота нарушает баланс пробиотиков. Цитрусовые и их соки также не следует употреблять натощак, поскольку лимонная кислота может повредить слизистую оболочку кишечника.