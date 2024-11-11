Невролог рассказал, как быть бодрым по утрам
Для бодрости в начале дня нужно проветривать комнату перед сном
11 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Врач-невролог рассказал, что проветривание комнаты перед сном поможет чувствовать себя бодрым по утрам. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак – ключевые факторы для бодрости", – заявил врач-невролог Владимир Мартынов.
Также необходимо, чтобы утром в спальню попадал свет. Это стимулирует выработку кортизола – гормона, отвечающего за пробуждение.
10:48:40 11-11-2024
Эврика)))))))))))))))
11:09:35 11-11-2024
/Также необходимо, чтобы утром в спальню попадал свет./ Особенно в Сибири, в 6 утра, света - хоть залейся
12:01:39 11-11-2024
Чтобы вставать бодрым, надо накануне не перегружать организм едой и алкоголем- встаёшь бодрый, голодный и агрессивный :)
12:15:41 11-11-2024
Для бодрости по утрам пить коньяк надо, а не пиво!
14:00:09 11-11-2024
Гость (12:15:41 11-11-2024) Для бодрости по утрам пить коньяк надо, а не пиво!... Так вроде бы по тексту предлагается вода, а даже и не пиво вовсе...
14:46:35 11-11-2024
Гость (14:00:09 11-11-2024) Так вроде бы по тексту предлагается вода, а даже и не пиво в... Да я никогда тексты и не читаю. Смысл чтения провокационных текстов исчез со времени введения журналистами практики применения заголовков противоположного смысла.