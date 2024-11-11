Невролог рассказал, как быть бодрым по утрам

Для бодрости в начале дня нужно проветривать комнату перед сном

11 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Врач-невролог рассказал, что проветривание комнаты перед сном поможет чувствовать себя бодрым по утрам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак – ключевые факторы для бодрости", – заявил врач-невролог Владимир Мартынов.

Также необходимо, чтобы утром в спальню попадал свет. Это стимулирует выработку кортизола – гормона, отвечающего за пробуждение.