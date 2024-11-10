Диетолог назвала продукты, которые должны быть в рационе мужчины

Она отметила, что мужскому организму нужно больше белка

10 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Салат / Фото: pxhere.com/ru/photo/722087

Мужчинам следует выбирать мясо птицы, рыбу и морепродукты, включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Несмотря на различия в функционировании женского и мужского организмов, принципы здорового питания универсальны. Отличия зависят от роста, веса, физической активности и образа жизни, наличия хронических заболеваний.

Мужчинам требуется больше белка, чем женщинам, из-за большей мышечной массы. Важно ежедневно получать 25-30 граммов пищевых волокон из фруктов, овощей, круп, бобовых и орехов. Употребление красного мяса следует сократить до двух дней в неделю, включить в рацион растительные источники белка: фасоль, горох, чечевицу и нут.

Эти продукты богаты белком, не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот, предотвращающих сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся основной причиной смертности.