Врач рассказала об опасных последствиях пропуска завтрака

Лучше всего питаться три раза в день, говорит Оксана Михалева

09 ноября 2024, 16:58, ИА Амител

Завтрак / Фото: Brooke Lark / unsplash.com

Пропускать завтрак вредно для здоровья, сообщила "Газете.ру" эндокринолог Оксана Михалева.

По ее словам, не завтракающие люди часто переедают перед сном, так как в течение дня не успевают нормально поесть и к ночи чувствуют сильный голод. Это может привести к набору лишнего веса и развитию диабета второго типа.

Михалева советует включать в рацион питательные продукты в первой половине дня и оставлять легкие блюда на вечер.

Также врач упомянула, что не склонные к перееданию люди могут сместить завтрак ближе к полудню, но из-за этого в течение дня останется только два приема пищи – поздний завтрак и ранний ужин, что не подойдет тем, кто часто чувствует сильный голод. Им лучше есть три раза в день и не пропускать завтрак.