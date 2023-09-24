Диетолог назвала продукты с омолаживающими свойствами

Специалист посоветовала скорректировать свой рацион после 50 лет

24 сентября 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как важно следить за питанием. Ее слова передает "Вечерняя Москва".

Специалист отметила, что из-за неправильного питания у людей обостряются хронические заболевания и возникают другие проблемы со здоровьем, поэтому после 50 обязательно нужно корректировать свой рацион.

В первую очередь она посоветовала отказаться от газировок, сладкого и жирного.

К полезным продуктам Соломатина приписала морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы и овсянку, макароны твердых сортов, хлеб со злаками, а также витаминные комплексы.