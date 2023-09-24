Диетолог назвала продукты с омолаживающими свойствами
Специалист посоветовала скорректировать свой рацион после 50 лет
24 сентября 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как важно следить за питанием. Ее слова передает "Вечерняя Москва".
Специалист отметила, что из-за неправильного питания у людей обостряются хронические заболевания и возникают другие проблемы со здоровьем, поэтому после 50 обязательно нужно корректировать свой рацион.
В первую очередь она посоветовала отказаться от газировок, сладкого и жирного.
К полезным продуктам Соломатина приписала морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы и овсянку, макароны твердых сортов, хлеб со злаками, а также витаминные комплексы.
09:23:58 24-09-2023
Скажу еще одну вещь, просьба только не кидаться в меня тапками и помидорами: после 50 лет необходимо ограничить потребление мяса. Полностью отказываться от мяса нельзя, но лучше ограничить себя раз в неделю. Молодым необходимо ежедневное употребление мяса, это связано с особенностями растущего организма. Но после 50 в организме происходят необратимые изменения, и то, что было полезно раньше. дает излишнюю нагрузку не только на ЖКТ, но и косвенно начинает влиять на иммунную систему.
16:33:51 24-09-2023
Гость (09:23:58 24-09-2023) Скажу еще одну вещь, просьба только не кидаться в меня тапка... Белок и витамины из мяса очень полезны стареющему организму, и учёные доказали, что человеческий организм лучше усваивает полезные вещества из продуктов животного происхождения, так что ваши утверждения спорны.
11:57:35 24-09-2023
фтопку таких диетологов, рекомендующих всем подряд витаминные комплексы. витамины только по показаниям после анализов! по другому-никак. а дикие морские гады и рыба сейчас под завязку напичканы тяжелыми металлами и их частое употребление ни к чему хорошему не приведет. хотя и х еще поискать нужно и ценник будет космический. от рыбы с ферм толку вообще мало.
17:46:46 24-09-2023
после 50 лет необходимо ограничить потребление мяса---- ага) и жрать печенюшки коробками! Вы посмотрите, как пожилые их коробками покупают, и не по одной, а сразу несколько разных! Мяса столько не сьешь)