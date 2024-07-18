Диетолог объяснил, почему не стоит разбавлять кофе молоком

В таком напитке гораздо меньше антиоксидантов

18 июля 2024, 06:30, ИА Амител

Кофе с молоком / Фото: pxhere.com/ru/photo/758083

Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

В кофе содержатся полифенолы – мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. Но при добавлении молока, которое содержит лактозу, эти антиоксиданты связываются с белком.

Кроме того, молоко животного происхождения может плохо усваиваться людьми с непереносимостью лактозы, вызванной снижением уровня лактазы – фермента для переваривания лактозы в молочных продуктах.

