Диетолог объяснил, почему не стоит разбавлять кофе молоком
В таком напитке гораздо меньше антиоксидантов
18 июля 2024, 06:30, ИА Амител
Кофе с молоком / Фото: pxhere.com/ru/photo/758083
Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.
В кофе содержатся полифенолы – мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. Но при добавлении молока, которое содержит лактозу, эти антиоксиданты связываются с белком.
Кроме того, молоко животного происхождения может плохо усваиваться людьми с непереносимостью лактозы, вызванной снижением уровня лактазы – фермента для переваривания лактозы в молочных продуктах.
08:08:42 18-07-2024
Лет десять назад такие же специалисты писали что обязательно нужно разбавлять - кофе вымывает кальций. Вы там хоть иногда перечитывайте и договаривайтесь.
08:42:16 18-07-2024
Гость (08:08:42 18-07-2024) Лет десять назад такие же специалисты писали что обязательно...
Тогда другие были специалисты,которые не догадывались о нейтрализации свободных радикалов.
08:51:35 18-07-2024
Гость (08:42:16 18-07-2024) Тогда другие были специалисты,которые не догадывались о ... Каждый год одно и тоже яйца вредны. шоколад вреден. кофе смерть... через год яйца нужно есть всегда. шоколад лопать сутками. кофе - пища богов) и так по кругу
13:04:36 18-07-2024
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