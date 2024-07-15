Ученые выявили продукты, которые могут укрепить мужское здоровье

В рацион рекомендуют добавить несколько новых позиций

15 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Зеленый чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159618

Канадские ученые провели исследования и выяснили, что после 30 лет уровень тестостерона у мужчин снижается примерно на 1% в год. Это может негативно сказаться на потенции и общем состоянии здоровья. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Также ученые выяснили, что природные антиоксиданты, такие как полифенольные соединения, содержащиеся в сельдерее, зеленом чае и яблоках, и могут положительно влиять на уровень тестостерона.

Они способны стимулировать определенные гены в клетках, замедляя снижение уровня этого гормона. Специалисты рекомендуют мужчинам включить эти продукты в свой рацион.