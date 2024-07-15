Ученые выявили продукты, которые могут укрепить мужское здоровье
В рацион рекомендуют добавить несколько новых позиций
15 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Зеленый чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159618
Канадские ученые провели исследования и выяснили, что после 30 лет уровень тестостерона у мужчин снижается примерно на 1% в год. Это может негативно сказаться на потенции и общем состоянии здоровья. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.
Также ученые выяснили, что природные антиоксиданты, такие как полифенольные соединения, содержащиеся в сельдерее, зеленом чае и яблоках, и могут положительно влиять на уровень тестостерона.
Они способны стимулировать определенные гены в клетках, замедляя снижение уровня этого гормона. Специалисты рекомендуют мужчинам включить эти продукты в свой рацион.
09:43:49 15-07-2024
пресс надо прокачивать.
10:07:53 15-07-2024
Мусик (09:43:49 15-07-2024) пресс надо прокачивать.... вот кто минусанул - вы не знаете что такое пресс денг?
а вот все гламурные кисы знают.
09:01:50 18-07-2024
Мусик (10:07:53 15-07-2024) вот кто минусанул - вы не знаете что такое пресс денг?а ... Вы гламурное кисо? Йа вот не кисо, йа и не знаю...
09:04:29 18-07-2024
Чего бы такого сожрать, чтобы похудеть?