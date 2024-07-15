НОВОСТИЗдоровье

Ученые выявили продукты, которые могут укрепить мужское здоровье

В рацион рекомендуют добавить несколько новых позиций

15 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Зеленый чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159618
Зеленый чай / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159618

Канадские ученые провели исследования и выяснили, что после 30 лет уровень тестостерона у мужчин снижается примерно на 1% в год. Это может негативно сказаться на потенции и общем состоянии здоровья. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Также ученые выяснили, что природные антиоксиданты, такие как полифенольные соединения, содержащиеся в сельдерее, зеленом чае и яблоках, и могут положительно влиять на уровень тестостерона.

Они способны стимулировать определенные гены в клетках, замедляя снижение уровня этого гормона. Специалисты рекомендуют мужчинам включить эти продукты в свой рацион.

Петрушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1246592

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НОВОСТИЗдоровье

Здоровье здоровое питание Продукты

Комментарии 4

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Мусик

09:43:49 15-07-2024

пресс надо прокачивать.

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Мусик

10:07:53 15-07-2024

Мусик (09:43:49 15-07-2024) пресс надо прокачивать.... вот кто минусанул - вы не знаете что такое пресс денг?
а вот все гламурные кисы знают.

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Гость

09:01:50 18-07-2024

Мусик (10:07:53 15-07-2024) вот кто минусанул - вы не знаете что такое пресс денг?а ... Вы гламурное кисо? Йа вот не кисо, йа и не знаю...

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Гость

09:04:29 18-07-2024

Чего бы такого сожрать, чтобы похудеть?

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