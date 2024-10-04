Диетолог перечислила продукты для долголетия
Все они содержат полезные для организма элементы
04 октября 2024, 09:20, ИА Амител
Диетолог Мелисса Джагер перечислила пять продуктов для долголетия и здорового сердца, пишет Daily Mirror.
По ее словам, важно включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как грецкие орехи, миндаль, фисташки и семена чиа. Они помогают работе сердца.
Джагер рекомендует есть овсянку, которая благодаря высокому содержанию клетчатки улучшает работу кишечника и контролирует вес. Важно выбирать простые овсяные хлопья без сахара.
Диетолог также советует сушеные бобы и фрукты как источник клетчатки. Бобы – полезная альтернатива чипсам, а фрукты могут быть частью здоровой диеты, если выбирать их без добавленного сахара.
Эксперт считает полезным оливковое масло первого отжима, насыщенное жирными кислотами омега-6, несмотря на низкое содержание омега-3.
09:34:45 04-10-2024
организм сам не дурак - ешьте всё, разное, всякое, свежее, - и он выберет чего ему надо.
и - спорт, добрые дела и мысли и поступки, и позитивчик!
12:33:57 04-10-2024
Для долголетия нужны натурпродукты. Для которых нужна хорошая зарплата.