Диетолог перечислила продукты для долголетия

Все они содержат полезные для организма элементы

04 октября 2024, 09:20, ИА Амител

Овсянка / Фото: pxhere.com/ru/photo/801293

Диетолог Мелисса Джагер перечислила пять продуктов для долголетия и здорового сердца, пишет Daily Mirror.

По ее словам, важно включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как грецкие орехи, миндаль, фисташки и семена чиа. Они помогают работе сердца.

Джагер рекомендует есть овсянку, которая благодаря высокому содержанию клетчатки улучшает работу кишечника и контролирует вес. Важно выбирать простые овсяные хлопья без сахара.

Диетолог также советует сушеные бобы и фрукты как источник клетчатки. Бобы – полезная альтернатива чипсам, а фрукты могут быть частью здоровой диеты, если выбирать их без добавленного сахара.

Эксперт считает полезным оливковое масло первого отжима, насыщенное жирными кислотами омега-6, несмотря на низкое содержание омега-3.