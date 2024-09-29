Ученые назвали продукты, которые вреднее сигарет

Их употребление может привести к серьезным последствиям для здоровья

29 сентября 2024, 11:50, ИА Амител

Чипсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/616217

Результаты десяти масштабных исследований, в которых приняли участие более десяти миллионов человек, свидетельствуют о том, что регулярное употребление фастфуда может привести к развитию депрессии, тревожных состояний, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Об этом сообщает "Российская газета".

Ученые обнаружили, что употребление ультраобработанных продуктов, таких как фастфуд, связано с повышенным риском развития 32 различных заболеваний. Производство таких продуктов, как упакованная выпечка, чипсы, сладкие хлопья и газированные напитки, требует использования множества промышленных процессов, что приводит к содержанию в них искусственных красителей, эмульгаторов, ароматизаторов, сахара, вредных жиров, соли и недостатку клетчатки и витаминов.

Ведущий автор исследования Мелисса Лейн подчеркнула прямую связь между употреблением ультраобработанных продуктов и 32 негативными последствиями для здоровья, включая рак. Учитывая доступность и частоту потребления вредной пищи, такие продукты могут быть даже опаснее курения.

В пятерку стран, где люди потребляют больше всего ультрапереработанных продуктов, входят США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.