Диетолог посоветовал продукты для продления жизни

Он также предложил полезную альтернативу привычной еде

20 октября 2024, 13:23, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/722085

Чтобы продлить жизнь и улучшить ее качество, специалист по питанию Алексей Кабанов советует составить сбалансированный рацион, включающий достаточное количество растительных продуктов, клетчатки и растительных белков. Об этом он рассказал в интервью изданию "Лента.ру".

По словам эксперта, многие люди недополучают эти питательные вещества, поэтому в рационе должны быть свежие фрукты, овощи, растительные масла, орехи, а также инновационные продукты, такие как растительное мясо и молоко.

Кроме того, Алексей Кабанов рекомендует заменить красное мясо на птицу и рыбу, употреблять фрукты вместо соков и газированных напитков, а также исключить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара.

Специалист по питанию подчеркивает, что чрезмерное употребление жирного мяса и сахара может привести к развитию хронических заболеваний, ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

В качестве альтернативы сахару Алексей Кабанов предлагает использовать сахарозаменители, в том числе новые безопасные варианты, такие как сладкие белки, которые в тысячу раз слаще сахара и не вредят желудочно-кишечному тракту.