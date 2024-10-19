Уролог посоветовал мужчинам есть морковь для улучшения потенции
Этот продукт снижает риск развития рака простаты
19 октября 2024, 11:14, ИА Амител
Морковь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956188
Чтобы избежать проблем с потенцией, которые часто появляются с возрастом, мужчинам стоит включить в свой рацион морковь, помидоры и брокколи. Об этом в интервью UfaTime рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.
По его словам, употребление 10 граммов моркови ежедневно может снизить риск развития рака простаты на 5%.
Помидоры обладают мощными антиоксидантными свойствами, а брокколи способствует выработке ферментов, которые могут бороться с онкологическими заболеваниями предстательной железы.
Кроме того, Аглиуллин советует мужчинам пить больше воды, гранатового сока и зеленого чая.
12:59:04 19-10-2024
Привязывать а не жрать...
23:00:11 19-10-2024
Карантин из сырой моркови фактически не усваивается. Тушить, варить- интенсивно разрушается. Связывать с углеводами? Может уролог такой умный, что посоветует правильный метод ее приготовления?
00:31:26 20-10-2024
морковь ОЧЕНЬ слабит, понос. лучше пейте лекарства таблетки и регулярно опорожняйте железу