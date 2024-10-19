Уролог посоветовал мужчинам есть морковь для улучшения потенции

Этот продукт снижает риск развития рака простаты

19 октября 2024, 11:14, ИА Амител

Морковь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956188

Чтобы избежать проблем с потенцией, которые часто появляются с возрастом, мужчинам стоит включить в свой рацион морковь, помидоры и брокколи. Об этом в интервью UfaTime рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.

По его словам, употребление 10 граммов моркови ежедневно может снизить риск развития рака простаты на 5%.

Помидоры обладают мощными антиоксидантными свойствами, а брокколи способствует выработке ферментов, которые могут бороться с онкологическими заболеваниями предстательной железы.

Кроме того, Аглиуллин советует мужчинам пить больше воды, гранатового сока и зеленого чая.