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Уролог посоветовал мужчинам есть морковь для улучшения потенции

Этот продукт снижает риск развития рака простаты

19 октября 2024, 11:14, ИА Амител

Морковь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956188
Морковь / Фото: pxhere.com/ru/photo/956188

Чтобы избежать проблем с потенцией, которые часто появляются с возрастом, мужчинам стоит включить в свой рацион морковь, помидоры и брокколи. Об этом в интервью UfaTime рассказал уролог-андролог Ильнур Аглиуллин.

По его словам, употребление 10 граммов моркови ежедневно может снизить риск развития рака простаты на 5%.

Помидоры обладают мощными антиоксидантными свойствами, а брокколи способствует выработке ферментов, которые могут бороться с онкологическими заболеваниями предстательной железы.

Кроме того, Аглиуллин советует мужчинам пить больше воды, гранатового сока и зеленого чая.

медицина Продукты

Комментарии 3

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Бдыщ...

12:59:04 19-10-2024

Привязывать а не жрать...

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Гость

23:00:11 19-10-2024

Карантин из сырой моркови фактически не усваивается. Тушить, варить- интенсивно разрушается. Связывать с углеводами? Может уролог такой умный, что посоветует правильный метод ее приготовления?

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Гость

00:31:26 20-10-2024

морковь ОЧЕНЬ слабит, понос. лучше пейте лекарства таблетки и регулярно опорожняйте железу

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