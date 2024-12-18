Диетолог пояснила, кому противопоказано есть мандарины
Фрукты нельзя есть аллергикам, беременным и детям раннего возраста
18 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
Врач-диетолог рассказала, кому не стоит употреблять мандарины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.
Так, аллергикам, беременным женщинам, детям раннего возраста и людям с заболеваниями ЖКТ есть фрукты нельзя.
Благодаря высокому содержанию фруктовых кислот мандарины оказывают мягкое стимулирующее действие на органы ЖКТ. Однако именно поэтому их не рекомендуют при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается периода обострения.
"Кроме того, людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам питания и употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом", – заключила врач.
10:27:09 18-12-2024
мы однажды водку мандаринами закусывали. небыло другой закуси.
потом здорово все болели. наверное мандарины были просроченные.
10:49:43 18-12-2024
Musik (10:27:09 18-12-2024) мы однажды водку мандаринами закусывали. небыло другой закус... вы их числили?
11:13:56 18-12-2024
Гость (10:49:43 18-12-2024) вы их числили? ... вначале точно да.
потом всё как-то туманно. но было весело.
10:32:48 18-12-2024
наверное мандарины были просроченные.-------- наверное, водки было слишком много😉
10:53:06 18-12-2024
Гость (10:32:48 18-12-2024) наверное мандарины были просроченные.-------- наверное, водк... а вот о таком варианте я не подумал.
11:02:27 18-12-2024
Водка обеззараживает!! не наговаривайте!! закусывают всякой немытой фигнёй ...
13:20:55 18-12-2024
Я не диетолог, но могу точно сказать, что судя по цене, мандарины противопоказаны бедным.