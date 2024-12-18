Фрукты нельзя есть аллергикам, беременным и детям раннего возраста

18 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Мандарины / Фото: John Cameron / unsplash.com

Врач-диетолог рассказала, кому не стоит употреблять мандарины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Так, аллергикам, беременным женщинам, детям раннего возраста и людям с заболеваниями ЖКТ есть фрукты нельзя.

Благодаря высокому содержанию фруктовых кислот мандарины оказывают мягкое стимулирующее действие на органы ЖКТ. Однако именно поэтому их не рекомендуют при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается периода обострения.