Эксперт рассказала, можно ли пить кофе сразу после пробуждения

Дебора Ли также объяснила, какой напиток идеально пить перед сном

17 декабря 2024, 16:22, ИА Амител

Фото: David O. Andersen / unsplash.com

Эксперт по сну Дебора Ли призвала пить кофе не ранее чем через 45 минут после пробуждения. Об этом пишет Surrey Live.

По ее словам, уровень кортизола (гормона стресса) достигает пика в течение 30-45 минут после пробуждения, что способствует повышению бдительности и концентрации. Поэтому первое употребление кофе стоит отложить до тех пор, пока кортизол не начнет снижаться, что происходит в середине или конце утра.

Ли также отметила, что употребление кофе сразу после пробуждения может быть неэффективным и даже вредным. Это связано с тем, что кофеин может увеличивать уровень кортизола, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на иммунной системе и метаболизме.

Кроме того, следует избегать кофе за шесть часов до сна. Вместо него и других энергетических напитков лучше пить травяной чай.