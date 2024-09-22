Диетолог предостерег от ежедневного поедания пельменей

Даже если они приготовлены дома

22 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Пельмени / Фото: pxhere.com/ru/photo/1505515

Ежедневное употребление пельменей, особенно магазинных полуфабрикатов, может привести к набору веса и развитию ожирения, как предупредила врач-терапевт и диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, ультрапереработанная пища, к которой относятся магазинные пельмени, может стать причиной ожирения и других проблем со здоровьем. Однако она отметила, что включение в рацион пельменей, приготовленных в домашних условиях, может быть безопасным.

Тем, кто стремиться поддерживать или снижать вес, следует ограничить употребление пельменей, даже если они сделаны дома, подчеркнула Галина Волкова.