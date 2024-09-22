НОВОСТИЗдоровье

Диетолог предостерег от ежедневного поедания пельменей

Даже если они приготовлены дома

22 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Пельмени / Фото: pxhere.com/ru/photo/1505515
Пельмени / Фото: pxhere.com/ru/photo/1505515

Ежедневное употребление пельменей, особенно магазинных полуфабрикатов, может привести к набору веса и развитию ожирения, как предупредила врач-терапевт и диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, ультрапереработанная пища, к которой относятся магазинные пельмени, может стать причиной ожирения и других проблем со здоровьем. Однако она отметила, что включение в рацион пельменей, приготовленных в домашних условиях, может быть безопасным.

Тем, кто стремиться поддерживать или снижать вес, следует ограничить употребление пельменей, даже если они сделаны дома, подчеркнула Галина Волкова.

медицина Продукты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:09:47 22-09-2024

Мне психолог сказал не слушать диетологов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:10:51 22-09-2024

Гость (11:09:47 22-09-2024) Мне психолог сказал не слушать диетологов.... Я, как профессиональный алколог, утверждаю - они обои не правы.
Слушайте меня - и будете ок.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
))))

11:32:08 22-09-2024

Опять завидуют вкусно кушающим)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:56 22-09-2024

А то будет как в Красноярске...!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:10 22-09-2024

А я от самсы растолстел)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:10:44 22-09-2024

Гость (20:31:10 22-09-2024) А я от самсы растолстел)... Учитель? Медик?

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров