Диетолог предостерег от ежедневного поедания пельменей
Даже если они приготовлены дома
22 сентября 2024, 10:45, ИА Амител
Ежедневное употребление пельменей, особенно магазинных полуфабрикатов, может привести к набору веса и развитию ожирения, как предупредила врач-терапевт и диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, ультрапереработанная пища, к которой относятся магазинные пельмени, может стать причиной ожирения и других проблем со здоровьем. Однако она отметила, что включение в рацион пельменей, приготовленных в домашних условиях, может быть безопасным.
Тем, кто стремиться поддерживать или снижать вес, следует ограничить употребление пельменей, даже если они сделаны дома, подчеркнула Галина Волкова.
11:09:47 22-09-2024
Мне психолог сказал не слушать диетологов.
15:10:51 22-09-2024
Гость (11:09:47 22-09-2024) Мне психолог сказал не слушать диетологов.... Я, как профессиональный алколог, утверждаю - они обои не правы.
Слушайте меня - и будете ок.
11:32:08 22-09-2024
Опять завидуют вкусно кушающим)
14:19:56 22-09-2024
А то будет как в Красноярске...!
20:31:10 22-09-2024
А я от самсы растолстел)
23:10:44 22-09-2024
Гость (20:31:10 22-09-2024) А я от самсы растолстел)... Учитель? Медик?