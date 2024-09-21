Врач предупредила любителей безалкогольного пива о риске заработать диабет

В напитке много калорий, а потому налегать на него не стоит

21 сентября 2024, 11:11, ИА Амител

Пиво с закусками / Фото: unsplash.com

Потребление более двух-трех банок безалкогольного пива в день может вызвать нарушения углеводного обмена и диабет. Об этом агентству РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

По ее словам, безалкогольное пиво калорийно и может резко повышать уровень инсулина.

"Если человек употребляет безалкогольное пиво более двух-трех банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем – сахарный диабет", – пояснила специалист.

Также врач отметила, что в безалкогольном пиве содержится до 1% алкоголя, что затрудняет контроль за количеством выпиваемого напитка и может привести к избыточному потреблению.