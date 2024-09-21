Врач предупредила любителей безалкогольного пива о риске заработать диабет
В напитке много калорий, а потому налегать на него не стоит
21 сентября 2024, 11:11, ИА Амител
Потребление более двух-трех банок безалкогольного пива в день может вызвать нарушения углеводного обмена и диабет. Об этом агентству РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
По ее словам, безалкогольное пиво калорийно и может резко повышать уровень инсулина.
"Если человек употребляет безалкогольное пиво более двух-трех банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем – сахарный диабет", – пояснила специалист.
Также врач отметила, что в безалкогольном пиве содержится до 1% алкоголя, что затрудняет контроль за количеством выпиваемого напитка и может привести к избыточному потреблению.
11:17:56 21-09-2024
Безалкогольное пиво первый шаг к резиновой женщине!!! Насчет диабета сказать ничего не могу.
17:19:54 21-09-2024
Гость (11:17:56 21-09-2024) Безалкогольное пиво первый шаг к резиновой женщине!!! Насчет... Уж лучше я двушечку темного с маралятинкой сегодня того.
21:11:12 21-09-2024
Musik (17:19:54 21-09-2024) Уж лучше я двушечку темного с маралятинкой сегодня того. ... у мужчин сбоят гормоны от пива, рост эстрагенов и полнота по женскому типу - рост пуза, титек и бёдер. "пивной живот" так называемый. Гормональный дисбаланс у пивных алкоголиков - риск рака (из за роста эстрогена) снижение иммунитета наравне с СПИД больными! Так что вот, продолжай портер пить.
23:11:57 21-09-2024
Гость (21:11:12 21-09-2024) у мужчин сбоят гормоны от пива, рост эстрагенов и полнота по... Живота нет
Задница норм.
Титьки не ростут, только от спорта.
Что я делаю не так?
07:44:57 22-09-2024
Musik (23:11:57 21-09-2024) Живота нетЗадница норм. Титьки не ростут, только от ...
Много хвастешь и внимание заднице уделяешь. И не только своей. Понятно все.
15:26:23 22-09-2024
Гость (07:44:57 22-09-2024) Много хвастешь и внимание заднице уделяешь. И не только ... Нужная часть тела.
Да, уделяю.
11:30:43 21-09-2024
Верно. Ещё в нём хмель, как и в алко пиве, а он кастрирует мужчин.
12:28:42 21-09-2024
1% алкоголя затрудняет контроль...