Диетолог раскрыла "ломающий" мозг продукт
По словам Елены Соломатиной, от жареного картофеля гибнут нейроны
29 января 2024, 12:15, ИА Амител
Частое употребление жареного картофеля вредно для головного мозга, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, из-за частого употребления жареной картошки в крови повышается уровень глюкозы. Это ведет к частым воспалениям, а повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином.
Как итог, холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и ухудшают снабжение головного мозга кислородом и питательными веществами: "Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают", – пояснила врач.
Ранее хирург и онколог Иван Карасев рассказал, что частое потребление жирного мяса может привести к развитию рака.
12:52:19 29-01-2024
- "Частое употребление жареного картофеля вредно для головного мозга, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина." ============== Сразу видно, что она съела что то нехорошее.
15:36:58 29-01-2024
Фотография девушки уже сама по себе некоторым стареющим юношам может "сломать мозг".
20:34:20 29-01-2024
ага, у студентов во все времена главным продуктом питания была, есть и будет жареная картошка, в деревне это основное блюдо на обед-ужин....ну, как-то так...