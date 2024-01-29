Диетолог раскрыла "ломающий" мозг продукт

По словам Елены Соломатиной, от жареного картофеля гибнут нейроны

29 января 2024, 12:15, ИА Амител

Жареный картофель / Фото: unsplash.com

Частое употребление жареного картофеля вредно для головного мозга, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, из-за частого употребления жареной картошки в крови повышается уровень глюкозы. Это ведет к частым воспалениям, а повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином.

Как итог, холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и ухудшают снабжение головного мозга кислородом и питательными веществами: "Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают", – пояснила врач.

Ранее хирург и онколог Иван Карасев рассказал, что частое потребление жирного мяса может привести к развитию рака.