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Диетолог раскрыла "ломающий" мозг продукт

По словам Елены Соломатиной, от жареного картофеля гибнут нейроны

29 января 2024, 12:15, ИА Амител

Жареный картофель / Фото: unsplash.com
Жареный картофель / Фото: unsplash.com

Частое употребление жареного картофеля вредно для головного мозга, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, из-за частого употребления жареной картошки в крови повышается уровень глюкозы. Это ведет к частым воспалениям, а повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином.

Как итог, холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и ухудшают снабжение головного мозга кислородом и питательными веществами: "Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают", – пояснила врач.

Ранее хирург и онколог Иван Карасев рассказал, что частое потребление жирного мяса может привести к развитию рака.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 3

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Гость

12:52:19 29-01-2024

- "Частое употребление жареного картофеля вредно для головного мозга, сказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина." ============== Сразу видно, что она съела что то нехорошее.

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Гость

15:36:58 29-01-2024

Фотография девушки уже сама по себе некоторым стареющим юношам может "сломать мозг".

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тамара

20:34:20 29-01-2024

ага, у студентов во все времена главным продуктом питания была, есть и будет жареная картошка, в деревне это основное блюдо на обед-ужин....ну, как-то так...

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