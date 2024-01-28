Врач рассказал о главной опасности красного мяса
Специалист посоветовал есть его не чаще раза в неделю
28 января 2024, 10:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/819288
Частое употребление в пищу жирного мяса может привести к развитию онкозаболеваний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев.
По словам специалиста, 95% случаев рака толстой кишки можно предотвратить. Для этого нужно снизить количество красного мяса в рационе.
Врач на YouTube-канале "Первый медицинский канал" пояснил, что процесс переваривания такого мяса не всегда "протекает адекватно", что способствует развитию злокачественных новообразований.
Карасев порекомендовал есть красное мясо не чаще раза в неделю и перейти на рыбу.
13:04:56 28-01-2024
Людям не хватает хлеба? Так пусть едят пирожные!
13:05:06 28-01-2024
Хрен редьки не слаще
13:33:08 28-01-2024
Так красного или жирного? Если мясо не красное но жирное то можно? Или мясо красное и не жирное тоже можно? Или должно быть и не красным и не жирным. Короче ничего непонятно. И вообще, что значит не всегда "протекает адекватно"? Не всегда "протекает адекватно" переваривание какого мяса? Красного или жирного?
14:13:28 28-01-2024
Слава богу я лишена такой опасности. Могу позволить мясо пару раз в год)))
17:55:11 28-01-2024
Гость (14:13:28 28-01-2024) Слава богу я лишена такой опасности. Могу позволить мясо пар... попробуйте покупать каждый месяц, вместо оплаты интернета
18:52:33 28-01-2024
кушать меньше а пить больше будем после выборов.
20:59:52 28-01-2024
Почти 100% умерших от рака, употребляли в младенчестве грудное молоко. Тоже стоит задуматься? )