Врач рассказал о главной опасности красного мяса

Специалист посоветовал есть его не чаще раза в неделю

28 января 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/819288

Частое употребление в пищу жирного мяса может привести к развитию онкозаболеваний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев.

По словам специалиста, 95% случаев рака толстой кишки можно предотвратить. Для этого нужно снизить количество красного мяса в рационе.

Врач на YouTube-канале "Первый медицинский канал" пояснил, что процесс переваривания такого мяса не всегда "протекает адекватно", что способствует развитию злокачественных новообразований.

Карасев порекомендовал есть красное мясо не чаще раза в неделю и перейти на рыбу.