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Врач рассказал о главной опасности красного мяса

Специалист посоветовал есть его не чаще раза в неделю

28 января 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/819288
Фото: pxhere.com/ru/photo/819288

Частое употребление в пищу жирного мяса может привести к развитию онкозаболеваний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев.

По словам специалиста, 95% случаев рака толстой кишки можно предотвратить. Для этого нужно снизить количество красного мяса в рационе.

Врач на YouTube-канале "Первый медицинский канал" пояснил, что процесс переваривания такого мяса не всегда "протекает адекватно", что способствует развитию злокачественных новообразований.

Карасев порекомендовал есть красное мясо не чаще раза в неделю и перейти на рыбу.

Здоровье Продукты

Комментарии 7

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Гость

13:04:56 28-01-2024

Людям не хватает хлеба? Так пусть едят пирожные!

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Грыша

13:05:06 28-01-2024

Хрен редьки не слаще

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Гость

13:33:08 28-01-2024

Так красного или жирного? Если мясо не красное но жирное то можно? Или мясо красное и не жирное тоже можно? Или должно быть и не красным и не жирным. Короче ничего непонятно. И вообще, что значит не всегда "протекает адекватно"? Не всегда "протекает адекватно" переваривание какого мяса? Красного или жирного?

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Гость

14:13:28 28-01-2024

Слава богу я лишена такой опасности. Могу позволить мясо пару раз в год)))

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Гость

17:55:11 28-01-2024

Гость (14:13:28 28-01-2024) Слава богу я лишена такой опасности. Могу позволить мясо пар... попробуйте покупать каждый месяц, вместо оплаты интернета

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Гость

18:52:33 28-01-2024

кушать меньше а пить больше будем после выборов.

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Гость

20:59:52 28-01-2024

Почти 100% умерших от рака, употребляли в младенчестве грудное молоко. Тоже стоит задуматься? )

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