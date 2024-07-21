Диетолог раскрыла неожиданную пользу черники

Она особенно выделяется содержанием марганца

21 июля 2024, 10:36, ИА Амител

Черника / Фото: pxhere.com/ru/photo/808550

Сезон черники начинается во второй половине лета. Эта ягода не только способствует сохранению зрения, но и замедляет процесс старения.

Диетолог Ирина Писарева рассказала о полезных свойствах черники. По ее словам, черника является мощным антиоксидантом и содержит множество витаминов, включая витамины РР, А, Е, С, а также витамины группы В.

Особенно выделяется высокое содержание марганца в чернике. Его количество превышает содержание в других ягодах. Марганец помогает усваивать витамины В и С, благотворно влияет на работу мозга, а также может быть полезен при дисбактериозе, различных кишечных инфекциях и отравлениях.

Диетолог отметила, что благодаря высокому содержанию микроэлементов, черника способствует нормализации работы сердца и поддержанию зрения. Калий и кальций оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также помогают регулировать уровень сахара в крови.

Антоцианы, содержащиеся в чернике, улучшают кровоснабжение сетчатки и повышают остроту зрения. Специалист подчеркнула, что ягода полезна как для пожилых людей, так и для детей.

Однако стоит помнить, что излишнее употребление черники может привести к обострению хронических заболеваний. Поэтому диетолог советует употреблять эту ягоду с осторожностью при наличии заболеваний поджелудочной железы, желчных протоков, мочекаменной болезни, аллергии и запорах, сообщает "Вечерняя Москва".