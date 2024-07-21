Диетолог раскрыла неожиданную пользу черники
Она особенно выделяется содержанием марганца
21 июля 2024, 10:36, ИА Амител
Сезон черники начинается во второй половине лета. Эта ягода не только способствует сохранению зрения, но и замедляет процесс старения.
Диетолог Ирина Писарева рассказала о полезных свойствах черники. По ее словам, черника является мощным антиоксидантом и содержит множество витаминов, включая витамины РР, А, Е, С, а также витамины группы В.
Особенно выделяется высокое содержание марганца в чернике. Его количество превышает содержание в других ягодах. Марганец помогает усваивать витамины В и С, благотворно влияет на работу мозга, а также может быть полезен при дисбактериозе, различных кишечных инфекциях и отравлениях.
Диетолог отметила, что благодаря высокому содержанию микроэлементов, черника способствует нормализации работы сердца и поддержанию зрения. Калий и кальций оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также помогают регулировать уровень сахара в крови.
Антоцианы, содержащиеся в чернике, улучшают кровоснабжение сетчатки и повышают остроту зрения. Специалист подчеркнула, что ягода полезна как для пожилых людей, так и для детей.
Однако стоит помнить, что излишнее употребление черники может привести к обострению хронических заболеваний. Поэтому диетолог советует употреблять эту ягоду с осторожностью при наличии заболеваний поджелудочной железы, желчных протоков, мочекаменной болезни, аллергии и запорах, сообщает "Вечерняя Москва".
10:56:21 21-07-2024
И без диетолога знаем о пользе этой ягоды...
11:07:26 21-07-2024
Эх! Ел бы я чернику, черную икру и Женьшень ложками, но я не президент, а простой пенсионер с дырявым карманом, которому дают рацион по проще и подешевле, чтобы долго не задерживался на заслуженном "отдыхе".
13:21:50 21-07-2024
а еще в России иногда продают фонящую черничку с цезием-137.
мм, вообще нямка :)
15:19:15 21-07-2024
Элен без ребят (13:21:50 21-07-2024) а еще в России иногда продают фонящую черничку с цезием-137....
А ты с дозиметром ходил и проверял. Мужик, не пиши ерунду от имени бабы. Или ты все же по мальчикам?
19:42:29 21-07-2024
Гость (15:19:15 21-07-2024) А ты с дозиметром ходил и проверял. Мужик, не пиши ерунд... нет, не проверяла, мне достаточно репортажей на федеральных каналах и информации в интернете.
просто загуглите "фонящая черника" и удивитесь сколько ее завозят. вагонами!
и, да, я по мальчикам, но вот мужиком меня еще никто не называл :)
13:23:33 21-07-2024
на фото голубика, а не черника
17:15:34 21-07-2024
Элен без ребят (13:23:33 21-07-2024) на фото голубика, а не черника... Элен, не неси бред, это черника.
21:28:17 21-07-2024
Элен без ребят (19:42:29 21-07-2024) нет, не проверяла, мне достаточно репортажей на федеральных ...
Понятно. Первых каналов достаточно. Мозг отсутствует как орган.