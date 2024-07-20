Россиянам посоветовали пить томатный сок каждый день
Он содержит вещества, которые хорошо переносят термическую обработку
20 июля 2024, 07:40, ИА Амител
Татьяна Солнцева, биотехнолог, рассказала о полезных свойствах помидоров. Она отметила, что томаты содержат калий, магний, медь, каротиноиды и ликопин – пигмент с противовоспалительными свойствами.
Все эти вещества хорошо переносят термическую обработку. Об этом сообщает aif.ru.
По словам эксперта, ликопин, содержащийся в помидорах, в два раза эффективнее других антиоксидантов. Он способен нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить сосуды и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также ликопин снижает риск развития некоторых видов рака, включая рак предстательной железы, молочной железы и кишечника.
Для профилактики этих заболеваний Татьяна Солнцева рекомендует ежедневно пить томатный сок, есть свежие помидоры и добавлять в рацион томатную пасту и кетчуп. Однако людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять томатный сок с осторожностью.
09:10:31 20-07-2024
А другие продукты при этом можно через день есть, или через два на третий!? Судя по ценам в магазинах...!
23:32:03 20-07-2024
Гость (09:10:31 20-07-2024) А другие продукты при этом можно через день есть, или через ... Поматный сок полезно только в кровавой Мэри.
В остальных случаях это яд.
23:02:00 20-07-2024
Почему не уточнила биотехнолог, что при МКБ (мочекаменной болезни) с осторожностью пить томатный сок и есть свежие томаты . Следует реже включать их в свой рацион.
01:52:01 21-07-2024
Вышеперечисленные витамины для зрения жирорастворимые, поэтому для их усвоения помидоры надо заправлять растительным маслом, либо употреблять с жирными продуктами. Но, конечно, всё должно быть без фанатизма, главное ежедневное употребление.