Россиянам посоветовали пить томатный сок каждый день

Он содержит вещества, которые хорошо переносят термическую обработку

20 июля 2024, 07:40, ИА Амител

Томаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221993

Татьяна Солнцева, биотехнолог, рассказала о полезных свойствах помидоров. Она отметила, что томаты содержат калий, магний, медь, каротиноиды и ликопин – пигмент с противовоспалительными свойствами.

Все эти вещества хорошо переносят термическую обработку. Об этом сообщает aif.ru.

По словам эксперта, ликопин, содержащийся в помидорах, в два раза эффективнее других антиоксидантов. Он способен нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить сосуды и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также ликопин снижает риск развития некоторых видов рака, включая рак предстательной железы, молочной железы и кишечника.

Для профилактики этих заболеваний Татьяна Солнцева рекомендует ежедневно пить томатный сок, есть свежие помидоры и добавлять в рацион томатную пасту и кетчуп. Однако людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять томатный сок с осторожностью.