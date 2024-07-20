НОВОСТИЗдоровье

Россиянам посоветовали пить томатный сок каждый день

Он содержит вещества, которые хорошо переносят термическую обработку

20 июля 2024, 07:40, ИА Амител

Томаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221993
Томаты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221993

Татьяна Солнцева, биотехнолог, рассказала о полезных свойствах помидоров. Она отметила, что томаты содержат калий, магний, медь, каротиноиды и ликопин – пигмент с противовоспалительными свойствами.

Все эти вещества хорошо переносят термическую обработку. Об этом сообщает aif.ru

По словам эксперта, ликопин, содержащийся в помидорах, в два раза эффективнее других антиоксидантов. Он способен нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить сосуды и привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также ликопин снижает риск развития некоторых видов рака, включая рак предстательной железы, молочной железы и кишечника.

Для профилактики этих заболеваний Татьяна Солнцева рекомендует ежедневно пить томатный сок, есть свежие помидоры и добавлять в рацион томатную пасту и кетчуп. Однако людям с заболеваниями ЖКТ следует употреблять томатный сок с осторожностью.

Здоровье Продукты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:10:31 20-07-2024

А другие продукты при этом можно через день есть, или через два на третий!? Судя по ценам в магазинах...!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:32:03 20-07-2024

Гость (09:10:31 20-07-2024) А другие продукты при этом можно через день есть, или через ... Поматный сок полезно только в кровавой Мэри.
В остальных случаях это яд.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:02:00 20-07-2024

Почему не уточнила биотехнолог, что при МКБ (мочекаменной болезни) с осторожностью пить томатный сок и есть свежие томаты . Следует реже включать их в свой рацион.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:52:01 21-07-2024

Вышеперечисленные витамины для зрения жирорастворимые, поэтому для их усвоения помидоры надо заправлять растительным маслом, либо употреблять с жирными продуктами. Но, конечно, всё должно быть без фанатизма, главное ежедневное употребление.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров