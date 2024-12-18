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Диетолог раскрыла неожиданную пользу майонеза

Качественный майонез содержит омега-9 и витамин Е

18 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Майонез / Фото: K8 / unsplash.com
Майонез / Фото: K8 / unsplash.com

Майонез может быть полезным, если приготовлен по правильному рецепту без вредных добавок. Об этом в беседе с Life.ru заявила диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, майонез с оливковым маслом содержит омега-9 жирные кислоты, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Майонез на основе подсолнечного масла, в свою очередь, полезен за счет витамина Е, который является мощным антиоксидантом. В одной ложке майонеза может содержаться до половины дневной нормы витамина Е, подчеркнула специалист.

Однако Соломатина предостерегла, что некачественный майонез может содержать трансжиры и увеличивать риск воспалений и атеросклероза из-за омега-6 жирных кислот, которые есть в масле подсолнечника. Для компенсации последнего недостатка диетолог рекомендует употреблять омега-3 жирные кислоты.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 4

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Гость

15:04:06 18-12-2024

Ну вот, открытие года! уже и майонез полезен🤓 а ведь сколько лет на него бессовестно клеветали многие учОные))

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Гость

16:45:43 18-12-2024

Гость (15:04:06 18-12-2024) Ну вот, открытие года! уже и майонез полезен🤓 а ведь скольк... Полезен, как любое растительное масло. Ведь состав масло+ уксус или лимонный сок, это основа. Остальное (яйца, горчица, соль, сахар, молоко. специи) лишь для расширения вкуса. Только есть не надо сразу по полному пакетику, в дозировке вопрос! Ну, а в магазинном обязательно в составе консерванты, что не полезно.

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Гость

16:24:13 18-12-2024

Чтооо? Какая ещё Омега-9? Окончательно обнаглели, выдумывая новые несуществующие "золотые пилюли" с целями маркетинга... Да и витамин Е может содержаться только в нерафинированном подсолнечном масле, а при производстве майонез его там почти нет, а гомогенная структура маойнеза фальшивая, она сформирована мокрым крахмалом, ЗАГУЩЁННЫМ КАМЕДЯМИ.
Промышленный майонез- яд!
Даже солидол, литол или ЦИАТИМ-201 в качестве приправы менее вредны!

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Элен без ребят

20:42:01 18-12-2024

нормальный мазик вреден одним- огромным количеством жира, тк сделан из масла. просто масла никто столько не выпьет, сколько мазика добавляют в салаты итд. много лет беру лёгкий мазик и разбавляю его 50:50 не жирным греческим йогуртом, по итогу получается вкусная заправка и минимум калорий.

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