Диетолог раскрыла неожиданную пользу майонеза
Качественный майонез содержит омега-9 и витамин Е
18 декабря 2024, 14:31, ИА Амител
Майонез может быть полезным, если приготовлен по правильному рецепту без вредных добавок. Об этом в беседе с Life.ru заявила диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, майонез с оливковым маслом содержит омега-9 жирные кислоты, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Майонез на основе подсолнечного масла, в свою очередь, полезен за счет витамина Е, который является мощным антиоксидантом. В одной ложке майонеза может содержаться до половины дневной нормы витамина Е, подчеркнула специалист.
Однако Соломатина предостерегла, что некачественный майонез может содержать трансжиры и увеличивать риск воспалений и атеросклероза из-за омега-6 жирных кислот, которые есть в масле подсолнечника. Для компенсации последнего недостатка диетолог рекомендует употреблять омега-3 жирные кислоты.
15:04:06 18-12-2024
Ну вот, открытие года! уже и майонез полезен🤓 а ведь сколько лет на него бессовестно клеветали многие учОные))
16:45:43 18-12-2024
Гость (15:04:06 18-12-2024) Ну вот, открытие года! уже и майонез полезен🤓 а ведь скольк... Полезен, как любое растительное масло. Ведь состав масло+ уксус или лимонный сок, это основа. Остальное (яйца, горчица, соль, сахар, молоко. специи) лишь для расширения вкуса. Только есть не надо сразу по полному пакетику, в дозировке вопрос! Ну, а в магазинном обязательно в составе консерванты, что не полезно.
16:24:13 18-12-2024
Чтооо? Какая ещё Омега-9? Окончательно обнаглели, выдумывая новые несуществующие "золотые пилюли" с целями маркетинга... Да и витамин Е может содержаться только в нерафинированном подсолнечном масле, а при производстве майонез его там почти нет, а гомогенная структура маойнеза фальшивая, она сформирована мокрым крахмалом, ЗАГУЩЁННЫМ КАМЕДЯМИ.
Промышленный майонез- яд!
Даже солидол, литол или ЦИАТИМ-201 в качестве приправы менее вредны!
20:42:01 18-12-2024
нормальный мазик вреден одним- огромным количеством жира, тк сделан из масла. просто масла никто столько не выпьет, сколько мазика добавляют в салаты итд. много лет беру лёгкий мазик и разбавляю его 50:50 не жирным греческим йогуртом, по итогу получается вкусная заправка и минимум калорий.