Диетолог раскрыла неожиданную пользу майонеза

Качественный майонез содержит омега-9 и витамин Е

18 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Майонез / Фото: K8 / unsplash.com

Майонез может быть полезным, если приготовлен по правильному рецепту без вредных добавок. Об этом в беседе с Life.ru заявила диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, майонез с оливковым маслом содержит омега-9 жирные кислоты, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Майонез на основе подсолнечного масла, в свою очередь, полезен за счет витамина Е, который является мощным антиоксидантом. В одной ложке майонеза может содержаться до половины дневной нормы витамина Е, подчеркнула специалист.

Однако Соломатина предостерегла, что некачественный майонез может содержать трансжиры и увеличивать риск воспалений и атеросклероза из-за омега-6 жирных кислот, которые есть в масле подсолнечника. Для компенсации последнего недостатка диетолог рекомендует употреблять омега-3 жирные кислоты.