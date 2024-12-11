Эксперт рассказала, какая еда ухудшает сон

Дискомфорт может вызвать жирное, жареное и острое

11 декабря 2024, 12:12, ИА Амител

Фото: Haseeb Jamil / unsplash.com

Блюда с высоким содержанием жиров, сахаров и острых специй негативно влияют на качество сна и затрудняют засыпание, заявила консультант по сну Рози Дэвидсон в беседе с Daily Mirror.

По ее словам, питание – важный фактор для сна: сбалансированный ужин помогает стабилизировать уровень сахара в крови и предотвращает ночные пробуждения, тогда как некоторые продукты могут вызывать дискомфорт.

Дэвидсон отметила, что жирная и жареная пища может привести к расстройству желудка, а избыток сахара или кофеина перед сном возбуждает организм. Она также рекомендует избегать острых блюд на ночь, так как они повышают температуру тела и мешают быстрому засыпанию.

В то же время некоторые продукты, такие как киви, вишня, миндаль и мясо индейки, могут улучшить качество сна. Хотя существуют некоторые доказательства их полезности, Дэвидсон считает, что не стоит зацикливаться на определенных продуктах.

В конечном итоге хороший способ улучшить сон – это сосредоточиться на здоровом сбалансированном питании, регулярном режиме сна и управлении стрессом, заключила специалист.