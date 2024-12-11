Эксперт рассказала, какая еда ухудшает сон
Дискомфорт может вызвать жирное, жареное и острое
11 декабря 2024, 12:12, ИА Амител
Блюда с высоким содержанием жиров, сахаров и острых специй негативно влияют на качество сна и затрудняют засыпание, заявила консультант по сну Рози Дэвидсон в беседе с Daily Mirror.
По ее словам, питание – важный фактор для сна: сбалансированный ужин помогает стабилизировать уровень сахара в крови и предотвращает ночные пробуждения, тогда как некоторые продукты могут вызывать дискомфорт.
Дэвидсон отметила, что жирная и жареная пища может привести к расстройству желудка, а избыток сахара или кофеина перед сном возбуждает организм. Она также рекомендует избегать острых блюд на ночь, так как они повышают температуру тела и мешают быстрому засыпанию.
В то же время некоторые продукты, такие как киви, вишня, миндаль и мясо индейки, могут улучшить качество сна. Хотя существуют некоторые доказательства их полезности, Дэвидсон считает, что не стоит зацикливаться на определенных продуктах.
В конечном итоге хороший способ улучшить сон – это сосредоточиться на здоровом сбалансированном питании, регулярном режиме сна и управлении стрессом, заключила специалист.
14:35:56 11-12-2024
не знаю кто как - я нажрусь мяса вечером и сплю спокойно.
с утра - традиционная холодная говядина.
что я делаю не так?