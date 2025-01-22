Диетолог рассказал, как нужно питаться для профилактики деменции

Тим Спектор посоветовал есть больше рыбы и растительной пищи

22 января 2025, 16:31, ИА Амител

Фото: Katie Smith / unsplash.com

Сбалансированный рацион помогает снизить риск деменции, считает диетолог Тим Спектор. В интервью The Telegraph он выделил три правила питания для сохранения молодости мозга.

Спектор рекомендует включать в рацион морепродукты, орехи и семена, богатые омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным действием. Жирная рыба – также отличный источник омега-3, но пить пищевые добавки не стоит: кислоты в них плохо усваиваются.

Кроме того, важно употреблять не менее 30 видов овощей, фруктов, зелени и злаков в неделю. Это разнообразие улучшает микробиом кишечника и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, что снижает риск деменции.

Также Спектор советует уменьшить потребление сладостей и ультраобработанных продуктов, так как их избыток вызывает воспаление и негативно влияет на здоровье мозга. Важно также сократить употребление алкоголя, но не обязательно отказываться от спиртного полностью.