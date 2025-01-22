Диетолог рассказал, как нужно питаться для профилактики деменции
Тим Спектор посоветовал есть больше рыбы и растительной пищи
22 января 2025, 16:31, ИА Амител
Сбалансированный рацион помогает снизить риск деменции, считает диетолог Тим Спектор. В интервью The Telegraph он выделил три правила питания для сохранения молодости мозга.
Спектор рекомендует включать в рацион морепродукты, орехи и семена, богатые омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным действием. Жирная рыба – также отличный источник омега-3, но пить пищевые добавки не стоит: кислоты в них плохо усваиваются.
Кроме того, важно употреблять не менее 30 видов овощей, фруктов, зелени и злаков в неделю. Это разнообразие улучшает микробиом кишечника и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, что снижает риск деменции.
Также Спектор советует уменьшить потребление сладостей и ультраобработанных продуктов, так как их избыток вызывает воспаление и негативно влияет на здоровье мозга. Важно также сократить употребление алкоголя, но не обязательно отказываться от спиртного полностью.
16:40:40 22-01-2025
Вообще то от деменции уже вроде таблетки изобрели
18:05:27 22-01-2025
Гость (16:40:40 22-01-2025) Вообще то от деменции уже вроде таблетки изобрели... думаете они от нее избавляют? вобще сильно ошибаетесь. увы..
16:49:38 22-01-2025
жалко Брюс Уиллис этого не знал
09:38:49 23-01-2025
пенсионерам иногда еду кушать надо.
не только таблетки.
к сожалению