Диетолог рассказал, какие продукты вредят щитовидной железе

При наличии проблем с щитовидной железой нужно отказаться от сладкого и фастфуда

16 октября 2024, 09:15, ИА Амител

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Диетолог Эумениос Карафиллидис перечислил продукты, которых нужно исключить из рациона при воспалении щитовидной железы, пишет "Лента.ру".

Врач посоветовал отказаться:

от фастфуда;

сладостей и сладких напитков;

жареных блюд;

рафинированных углеводов (белых макарон и хлеба);

зерновых продуктов с глютеном;

замороженных готовых блюд;

бекона, колбасы и других мясных деликатесов.

В то же время при заболеваниях щитовидки диетолог советует есть фрукты, овощи, полезные жиры (авокадо, оливковое масло), а также молочные продукты, животный белок, орехи, бобовые, а также добавлять в блюда специи и приправы.