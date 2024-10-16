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Диетолог рассказал, какие продукты вредят щитовидной железе

При наличии проблем с щитовидной железой нужно отказаться от сладкого и фастфуда

16 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Конфеты / Фото: https://pxhere.com/
Конфеты / Фото: https://pxhere.com/

Диетолог Эумениос Карафиллидис перечислил продукты, которых нужно исключить из рациона при воспалении щитовидной железы, пишет "Лента.ру".

Врач посоветовал отказаться:

  • от фастфуда;
  • сладостей и сладких напитков;
  • жареных блюд;
  • рафинированных углеводов (белых макарон и хлеба);
  • зерновых продуктов с глютеном;
  • замороженных готовых блюд;
  • бекона, колбасы и других мясных деликатесов.

В то же время при заболеваниях щитовидки диетолог советует есть фрукты, овощи, полезные жиры (авокадо, оливковое масло), а также молочные продукты, животный белок, орехи, бобовые, а также добавлять в блюда специи и приправы.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 1

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Бугага

03:29:10 17-10-2024

Дохтур, идите гулять.

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