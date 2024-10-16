Диетолог рассказал, какие продукты вредят щитовидной железе
При наличии проблем с щитовидной железой нужно отказаться от сладкого и фастфуда
16 октября 2024, 09:15, ИА Амител
Конфеты / Фото: https://pxhere.com/
Диетолог Эумениос Карафиллидис перечислил продукты, которых нужно исключить из рациона при воспалении щитовидной железы, пишет "Лента.ру".
Врач посоветовал отказаться:
- от фастфуда;
- сладостей и сладких напитков;
- жареных блюд;
- рафинированных углеводов (белых макарон и хлеба);
- зерновых продуктов с глютеном;
- замороженных готовых блюд;
- бекона, колбасы и других мясных деликатесов.
В то же время при заболеваниях щитовидки диетолог советует есть фрукты, овощи, полезные жиры (авокадо, оливковое масло), а также молочные продукты, животный белок, орехи, бобовые, а также добавлять в блюда специи и приправы.
03:29:10 17-10-2024
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