Врач назвал продукты, которые повышают уровень сахара в организме

По словам специалиста, нужно следить за питанием и достаточно двигаться

13 октября 2024, 17:20, ИА Амител

Макароны / Фото: pxhere.com/ru/photo/894886

Резкие колебания уровня сахара в крови могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, почек и зрения, а также привести к развитию диабета. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-эндокринолог Армине Афонина.

Она объяснила, что не только сладости могут повышать уровень сахара в крови. Существует множество продуктов с высоким гликемическим индексом, который отражает скорость усвоения сахара. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь, вызывая колебания уровня сахара.

К продуктам, способствующим повышению уровня сахара, относятся: пшеничный хлеб, картофельное пюре, белый рис, мелкие макаронные изделия, консервированные бобы и кукуруза, каши быстрого приготовления, манная крупа, кус-кус, сдобные булочки, кукурузные хлопья, попкорн, вафли, чипсы, вареные свекла, морковь и тыква, сухофрукты.

Перед назначением лекарств для снижения уровня сахара врач должен объяснить пациенту, какие продукты его повышают и как кулинарная обработка влияет на калорийность и гликемическую нагрузку. Важно придерживаться сбалансированного питания, следить за весом и включать умеренные физические нагрузки, чтобы предотвратить развитие хронических заболеваний.