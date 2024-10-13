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Врач назвал продукты, которые повышают уровень сахара в организме

По словам специалиста, нужно следить за питанием и достаточно двигаться

13 октября 2024, 17:20, ИА Амител

Макароны / Фото: pxhere.com/ru/photo/894886
Макароны / Фото: pxhere.com/ru/photo/894886

Резкие колебания уровня сахара в крови могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, почек и зрения, а также привести к развитию диабета. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-эндокринолог Армине Афонина.

Она объяснила, что не только сладости могут повышать уровень сахара в крови. Существует множество продуктов с высоким гликемическим индексом, который отражает скорость усвоения сахара. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь, вызывая колебания уровня сахара.

К продуктам, способствующим повышению уровня сахара, относятся: пшеничный хлеб, картофельное пюре, белый рис, мелкие макаронные изделия, консервированные бобы и кукуруза, каши быстрого приготовления, манная крупа, кус-кус, сдобные булочки, кукурузные хлопья, попкорн, вафли, чипсы, вареные свекла, морковь и тыква, сухофрукты.

Перед назначением лекарств для снижения уровня сахара врач должен объяснить пациенту, какие продукты его повышают и как кулинарная обработка влияет на калорийность и гликемическую нагрузку. Важно придерживаться сбалансированного питания, следить за весом и включать умеренные физические нагрузки, чтобы предотвратить развитие хронических заболеваний.

Продукты

Комментарии 4

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Александр

20:47:13 13-10-2024

мы все умрем

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Мусик

09:23:21 14-10-2024

Александр (20:47:13 13-10-2024) мы все умрем... после вас.

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Гость

10:15:08 14-10-2024

Для идиотов что-ли врач даёт пояснения? ЛЮБЫЕ углеводы и ВСЕ белки в той или иной мере поднимают глюкозу крови. Даже творог и кальмары)). Жиры-не поднимают.

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Мусик

12:56:27 14-10-2024

Гость (10:15:08 14-10-2024) Для идиотов что-ли врач даёт пояснения? ЛЮБЫЕ углеводы и ВС... раз вы такой умнячий, ответте ка - сколько сахара покажет у 2 часового трупа?

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