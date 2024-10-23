Диетолог рассказал, кому опасно есть квашеную капусту
Это полезный продукт, но некоторым людям он может навредить
23 октября 2024, 16:31, ИА Амител
В квашеной капусте содержится множество витаминов и микроэлементов, которые приносят пользу организму. Она помогает улучшить пищеварение благодаря содержанию молочной кислоты и клетчатки. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала диетолог Ольга Воскресная.
Однако она также отметила, что в этом продукте много соли, поэтому он не подходит людям с заболеваниями почек и гипертонией.
"Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. Некоторые люди могут быть аллергичны к крестоцветным культурам. Кроме того, кислоты могут повредить зубную эмаль, поэтому важно прополоскать рот после употребления", – подчеркнула специалист.
Квашеная капуста – это полезный продукт, но перед употреблением важно учитывать противопоказания и по возможности проконсультироваться с врачом, заключила Ольга Воскресная.
17:06:58 23-10-2024
Сейчас нажрутся, - станут песни орать. Всю капусту у нас сожрали на месяц вперёд сволочи
17:22:19 23-10-2024
то тыква, то капуста, простите. что жрать простому смертному?
08:21:19 24-10-2024
И на стол поставить не стыдно, и съедят - не жалко.