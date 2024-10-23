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Диетолог рассказал, кому опасно есть квашеную капусту

Это полезный продукт, но некоторым людям он может навредить

23 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Капуста / Фото: pxhere.com/ru/photo/1240730
Капуста / Фото: pxhere.com/ru/photo/1240730

В квашеной капусте содержится множество витаминов и микроэлементов, которые приносят пользу организму. Она помогает улучшить пищеварение благодаря содержанию молочной кислоты и клетчатки. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала диетолог Ольга Воскресная.

Однако она также отметила, что в этом продукте много соли, поэтому он не подходит людям с заболеваниями почек и гипертонией.

"Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. Некоторые люди могут быть аллергичны к крестоцветным культурам. Кроме того, кислоты могут повредить зубную эмаль, поэтому важно прополоскать рот после употребления", – подчеркнула специалист.

Квашеная капуста – это полезный продукт, но перед употреблением важно учитывать противопоказания и по возможности проконсультироваться с врачом, заключила Ольга Воскресная.

Продукты

Комментарии 3

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Гость

17:06:58 23-10-2024

Сейчас нажрутся, - станут песни орать. Всю капусту у нас сожрали на месяц вперёд сволочи

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Гость

17:22:19 23-10-2024

то тыква, то капуста, простите. что жрать простому смертному?

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Гость

08:21:19 24-10-2024

И на стол поставить не стыдно, и съедят - не жалко.

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