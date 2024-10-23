Диетолог рассказал, кому опасно есть квашеную капусту

Это полезный продукт, но некоторым людям он может навредить

23 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Капуста / Фото: pxhere.com/ru/photo/1240730

В квашеной капусте содержится множество витаминов и микроэлементов, которые приносят пользу организму. Она помогает улучшить пищеварение благодаря содержанию молочной кислоты и клетчатки. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала диетолог Ольга Воскресная.

Однако она также отметила, что в этом продукте много соли, поэтому он не подходит людям с заболеваниями почек и гипертонией.

"Молочная кислота может вызывать дискомфорт при повышенной кислотности желудка. Некоторые люди могут быть аллергичны к крестоцветным культурам. Кроме того, кислоты могут повредить зубную эмаль, поэтому важно прополоскать рот после употребления", – подчеркнула специалист.

Квашеная капуста – это полезный продукт, но перед употреблением важно учитывать противопоказания и по возможности проконсультироваться с врачом, заключила Ольга Воскресная.