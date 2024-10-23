О вреде популярного осенью овоща предупредила нутрициолог

Врач не рекомендует диабетикам есть тыкву

23 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Тыква / Фото: unsplash.com/ Kerstin Wrba

Врач-нутрициолог рассказала, что тыква может нанести вред здоровью диабетиков, сообщает "Лента.ру".

Специалист подчеркивает, что тыква содержит большое количество витамина А, который поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи, а также улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина. А редкий витамин Т влияет на развитие мышечной массы, сжигание жиров и усвоение тяжелой пищи.

Однако мякоть тыквы обладает высоким гликемическим индексом – до 75 единиц в приготовленном виде. Поэтому овощ не рекомендуют есть диабетикам, а также людям с повышенным уровнем сахара в крови.