О вреде популярного осенью овоща предупредила нутрициолог
Врач не рекомендует диабетикам есть тыкву
23 октября 2024, 12:30, ИА Амител
Тыква / Фото: unsplash.com/ Kerstin Wrba
Врач-нутрициолог рассказала, что тыква может нанести вред здоровью диабетиков, сообщает "Лента.ру".
Специалист подчеркивает, что тыква содержит большое количество витамина А, который поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи, а также улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина. А редкий витамин Т влияет на развитие мышечной массы, сжигание жиров и усвоение тяжелой пищи.
Однако мякоть тыквы обладает высоким гликемическим индексом – до 75 единиц в приготовленном виде. Поэтому овощ не рекомендуют есть диабетикам, а также людям с повышенным уровнем сахара в крови.
12:38:48 23-10-2024
Вчера ел.
Как-то надо извлечь.
13:03:14 23-10-2024
Musik (12:38:48 23-10-2024) Вчера ел. Как-то надо извлечь. ... надо было семачками закусовать
13:12:27 23-10-2024
О вреде популярного осенью нутрициолога предупредил овощ.
14:03:30 23-10-2024
как-будто ее килограммами едят, этак 2-3кг за присест...
15:25:51 23-10-2024
То что от природы,оно вполне полезное.А вот разная произведённая гадость ,точно вредная.Возьми ,мясное,молочное ,консервы,напитки разные,конфеты.Всё с консервантами,пальмовым маслом и прочей отравой.
17:21:10 23-10-2024
все полезно в меру, а не кастрюлями и кульками наворачивать
17:23:09 23-10-2024
Нутрицологи хуже квадроберов!
20:51:36 23-10-2024
Гость (17:23:09 23-10-2024) Нутрицологи хуже квадроберов!... Пареные с тыквой - как вам такой рецепт?