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О вреде популярного осенью овоща предупредила нутрициолог

Врач не рекомендует диабетикам есть тыкву

23 октября 2024, 12:30, ИА Амител

Тыква / Фото: unsplash.com/ Kerstin Wrba
Тыква / Фото: unsplash.com/ Kerstin Wrba

Врач-нутрициолог рассказала, что тыква может нанести вред здоровью диабетиков, сообщает "Лента.ру".

Специалист подчеркивает, что тыква содержит большое количество витамина А, который поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи, а также улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина. А редкий витамин Т влияет на развитие мышечной массы, сжигание жиров и усвоение тяжелой пищи.

Однако мякоть тыквы обладает высоким гликемическим индексом – до 75 единиц в приготовленном виде. Поэтому овощ не рекомендуют есть диабетикам, а также людям с повышенным уровнем сахара в крови.

Здоровье здоровое питание Продукты

Комментарии 8

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Musik

12:38:48 23-10-2024

Вчера ел.
Как-то надо извлечь.

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Гость

13:03:14 23-10-2024

Musik (12:38:48 23-10-2024) Вчера ел. Как-то надо извлечь. ... надо было семачками закусовать

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Гость

13:12:27 23-10-2024

О вреде популярного осенью нутрициолога предупредил овощ.

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Гость

14:03:30 23-10-2024

как-будто ее килограммами едят, этак 2-3кг за присест...

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Повсекакий

15:25:51 23-10-2024

То что от природы,оно вполне полезное.А вот разная произведённая гадость ,точно вредная.Возьми ,мясное,молочное ,консервы,напитки разные,конфеты.Всё с консервантами,пальмовым маслом и прочей отравой.

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Гость

17:21:10 23-10-2024

все полезно в меру, а не кастрюлями и кульками наворачивать

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Гость

17:23:09 23-10-2024

Нутрицологи хуже квадроберов!

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Musik

20:51:36 23-10-2024

Гость (17:23:09 23-10-2024) Нутрицологи хуже квадроберов!... Пареные с тыквой - как вам такой рецепт?

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