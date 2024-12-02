Диетолог рассказал о фрукте, который помогает хорошо спать и худеть
Врач заявил, что хурма улучшает сон и пищеварение
02 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Врач-диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма содержит множество полезных микроэлементов. Они нормализуют сон и пищеварение человека. Об этом сообщает "Лента.ру".
Со слов эксперта, многие опасаются есть фрукты из-за высокого содержания сахара. Однако хурму диетолог назвал продуктом с низким гликемическим индексом. Он заверил, что этот фрукт идеально подходит тем, кто хочет похудеть или хорошо спать.
"Хурма содержит калий и магний – питательные вещества, которые помогают лучше отдыхать и спать. Полезны эти микроэлементы и для спортсменов. К тому же она содержит железо, что очень важно, например, для женщин во время менструации или для людей с анемией", – отметил врач.
Также эксперт обращает внимание на то, что хурма богата углеводами и клетчаткой. Она постепенно наполняет организм энергией, что позволяет надолго сохранять силы.
18:46:12 02-12-2024
Ой, дурааак! Ее ж есть-то нужно очень аккуратно - во избежание серьезных последствий. А то ведь можно и коньки отбросить! Но про это диетолог или кто он там, конечно, не слыхал?