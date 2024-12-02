Врач рассказала, как избежать неприятных последствий новогоднего переедания

Для этого нужно сократить порции и есть кисломолочные продукты

02 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Чтобы избежать последствий переедания в новогоднюю ночь, врач-гастроэнтеролог Татьяна Топчий в беседе с "Газетой.ру" рекомендовала придерживаться нескольких простых советов.

Врач порекомендовала восстановить обычный режим питания, который был до праздников, а также сократить порции. Кроме того, после обильной еды полезно есть натуральные кисломолочные продукты без сахара.

Топчий также советует устроить разгрузочный день, но подчеркивает, что голодать нельзя. В качестве легкого рациона можно использовать бульоны, овощи и крупы из сложных углеводов.