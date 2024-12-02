Врач рассказала, как избежать неприятных последствий новогоднего переедания
Для этого нужно сократить порции и есть кисломолочные продукты
02 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
Фото: engin akyurt / unsplash.com
Чтобы избежать последствий переедания в новогоднюю ночь, врач-гастроэнтеролог Татьяна Топчий в беседе с "Газетой.ру" рекомендовала придерживаться нескольких простых советов.
Врач порекомендовала восстановить обычный режим питания, который был до праздников, а также сократить порции. Кроме того, после обильной еды полезно есть натуральные кисломолочные продукты без сахара.
Топчий также советует устроить разгрузочный день, но подчеркивает, что голодать нельзя. В качестве легкого рациона можно использовать бульоны, овощи и крупы из сложных углеводов.
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08:53:40 02-12-2024
Просто не есть , хех
09:13:45 02-12-2024
Можно не беспокоиться ,наше правительство успешно работает над подобными проявлениями.Скорее от недоедания ,чем от переедания пострадаешь.Так что,будь спок.