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Врач рассказала, как избежать неприятных последствий новогоднего переедания

Для этого нужно сократить порции и есть кисломолочные продукты

02 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com
Фото: engin akyurt / unsplash.com

Чтобы избежать последствий переедания в новогоднюю ночь, врач-гастроэнтеролог Татьяна Топчий в беседе с "Газетой.ру" рекомендовала придерживаться нескольких простых советов.

Врач порекомендовала восстановить обычный режим питания, который был до праздников, а также сократить порции. Кроме того, после обильной еды полезно есть натуральные кисломолочные продукты без сахара.

Топчий также советует устроить разгрузочный день, но подчеркивает, что голодать нельзя. В качестве легкого рациона можно использовать бульоны, овощи и крупы из сложных углеводов.

советы эксперта Новый год
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Комментарии 2

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Гость

08:53:40 02-12-2024

Просто не есть , хех

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Акакий

09:13:45 02-12-2024

Можно не беспокоиться ,наше правительство успешно работает над подобными проявлениями.Скорее от недоедания ,чем от переедания пострадаешь.Так что,будь спок.

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