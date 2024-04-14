Диетолог рассказал о полезных свойствах сухофруктов
Они помогают бороться с различными недугами
14 апреля 2024, 09:31, ИА Амител
Врач-диетолог сети клиник "Поликлиника.ру" Татьяна Кузнецова рассказала о полезных свойствах сухофруктов. Ее слова передает "Газета.ру".
По словам специалиста, курагу стоит добавить в рацион людям, испытывающим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она также полезна для тех, у кого диагностировали сахарный диабет. Этот сухофрукт также полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отеков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием.
Чернослив помогает снизить уровень холестерина в крови и оказывает положительное влияние на работу кишечника. Финики полезны для связок и костей, а инжир способствует профилактике анемии.
09:51:46 14-04-2024
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