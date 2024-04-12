Эксперт рассказал о безопасной дозе сахара в день

Передозировка грозит развитием различных заболеваний

12 апреля 2024, 08:35, ИА Амител

Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331928

Врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина рассказала о том, какая доза сахара в день является безопасной. Ее слова передает РИАМО.

По словам специалиста, для взрослого человека доза съедаемого в день сахара должна составлять не больше шести чайных ложек, а передозировка грозит развитием серьезных заболеваний.

"Также при передозировке существует риск развития диабета второго типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем", – сказала эксперт.

Она порекомендовала выбирать продукты и напитки, в которых содержится меньше сахара.