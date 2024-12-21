Диетолог рассказала, как не заработать рак при употреблении майонеза

В день безопасно съедать не больше 30 граммов этого соуса

21 декабря 2024, 15:59, ИА Амител

Майонез / Источник фото: pxhere.com

Диетолог София Кованова предупредила, что при запекании майонез становится опасным для здоровья. Ее слова приводит "АиФ".

По словам врача, под воздействием температуры выше 100 градусов соус распадается на жир и воду, причем образующиеся жиры могут быть канцерогенными и негативно влиять на организм.

Кованова добавила, что использование как магазинного, так и домашнего майонеза с горчицей не решает проблему, так как эффект остается тем же.

Рекомендуемая норма майонеза — 20-30 граммов в день.