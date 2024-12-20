Врач назвала способы сделать новогодние салаты полезными

Все зависит от варианта приготовления

20 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Салат оливье / Фото: pxhere.com

Эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с "Газетой.ру" поделилась советами по улучшению популярных новогодних салатов.

По ее словам, оливье можно сделать более полезным, заменив майонез йогуртом, а также использовать нежирное мясо и увеличить количество овощей.

Для сельди под шубой врач также рекомендовала уменьшить количество майонеза и выбирать менее соленую рыбу.

Мимозу же лучше делать из качественных рыбных консервов, ограничив количество яиц.

При этом однозначно вредного салата нет. Все зависит от того, как вы его готовите и в каких количествах употребляете, отметила специалист.