Врач назвала способы сделать новогодние салаты полезными
Все зависит от варианта приготовления
20 декабря 2024, 15:45, ИА Амител
Салат оливье / Фото: pxhere.com
Эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с "Газетой.ру" поделилась советами по улучшению популярных новогодних салатов.
По ее словам, оливье можно сделать более полезным, заменив майонез йогуртом, а также использовать нежирное мясо и увеличить количество овощей.
Для сельди под шубой врач также рекомендовала уменьшить количество майонеза и выбирать менее соленую рыбу.
Мимозу же лучше делать из качественных рыбных консервов, ограничив количество яиц.
При этом однозначно вредного салата нет. Все зависит от того, как вы его готовите и в каких количествах употребляете, отметила специалист.
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