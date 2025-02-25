Диетолог рассказала, как похудеть к лету без спешки и стресса
Начинать нужно уже с февраля
25 февраля 2025, 12:45, ИА Амител
Фото: Huha Inc. / unsplash.com
Чтобы похудеть к лету без спешки и стресса, диетолог Елена Хохлова рекомендует начинать уже с февраля.
В беседе с News.ru она поделилась планом действий для улучшения фигуры:
- февраль – определить лишние килограммы, составить план изменений в питании и физической активности, постепенно вводить изменения в рацион и увеличивать физическую активность;
- март – полный переход на новый план питания и тренировок;
- апрель и май – поддерживать режим и добавлять новые упражнения или корректировать диету для ускорения результатов;
- июнь – поддерживать достигнутый вес и продолжать здоровый образ жизни.
Специалист рекомендовала сократить в рационе количество сахара и изделий из белой муки, исключить жирную пищу и увеличить потребление овощей до двух раз в день. Кроме того, следует вести дневник питания и тренировок для отслеживания прогресса.
12:48:33 25-02-2025
к сентябрю так подохнуть можно
12:55:59 25-02-2025
Меньше кушать мучного и сладкого.
Не жрать на ночь.
Двигаться.
Для 95% людей этого достаточно.
13:54:24 25-02-2025
Гость (12:55:59 25-02-2025) Меньше кушать мучного и сладкого.Не жрать на ночь.Дв... почему-то когда я ехаю в ОТ летом, мне обязательно соседушкой попадаются эти, которые 5%.
статистически это маловероятно. но всегда так.
как говорил один наш неплохой губер - судьба...
16:13:38 25-02-2025
Musik (13:54:24 25-02-2025) почему-то когда я ехаю в ОТ летом, мне обязательно соседушко... Потому что половина пассажиров ОТ это бедные люди. На диете из хлеба, картошки, макарошек и дешевого майонеза сильно не похудеешь, а на большее денег нет.
19:01:52 25-02-2025
Гость (16:13:38 25-02-2025) Потому что половина пассажиров ОТ это бедные люди. На диете ... Дезодорант 1000 рублей стоит. Кусок мыла 200.вода чуть меньше.
22:08:17 25-02-2025
Гость (16:13:38 25-02-2025) Потому что половина пассажиров ОТ это бедные люди. На диете ... А ты зато герой-нищеброд в кредитной жоповозке, паркующий свою телегу поближе к дому, ибо денег на гараж нет, мешок из "Светофора" влом тащить дальше 50 метров, зато пол зарплаты отдаёшь походить на беговой дорожке в /спортзале/ ой, извиняюсь, фитнесс-клубе
13:53:05 25-02-2025
"Жрать" можно когда угодно. Нужно хотя бы раз взять и посчитать каллорийность съеденного за день. Все-все. Даже сахар в чае. Ужаснуться и понять откуда жир. Ну и если этот жир не нужен, то убрать лишнее. Расход энергии человека легко гуглится, даже супер-диетолог не нужен. Похудеть (просто похудеть), не накачаться, не слепить фигуру, а просто похудеть - ноль усилий. ВООБЩЕ ничего делать не надо, просто сократить каллорийность.
А похудев, идите в зал. Ну или просто вокруг дома ходите. Вот и весь секрет. Не благодарите
15:38:18 25-02-2025
Гость (13:53:05 25-02-2025) "Жрать" можно когда угодно. Нужно хотя бы раз взять и посчит...
в зале только набираешь. чтобы сбросить надо полчаса - час минимум бегать - это само по себе муторно и сложно а также вредно для коленей и спины. а качаясь ты жир сбрасываешь а мышцами набираешь и даже больше. Зал для сброса веса это развод
17:57:00 25-02-2025
Гость (15:38:18 25-02-2025) в зале только набираешь. чтобы сбросить надо полчаса - ч... вообще можете не бегать. Вообще. К тому же это полезно не всем. Ходите. Да просто на дивание сидите, уменьшив коллорийность и похудеете. В зал вы идете, чтобы ваши суставы не скрипели, а двигались. Накачаться (то есть "набрать") без высокобелковой пищи у вас не получится. Пол не важен. Не получится. А похудеть можно даже лежа на диване. Или вы та малообразованная дама, которая пыхтит-кряхтит, обливаясь потом на дорожке, но не подходит к тренажерам, потому что боится "перекачаться"? бггг, умора
15:36:32 25-02-2025
Всё лишь не есть жирное, жареное, копченое, мучное, алкоголь, сладкое, соленое, острое.
А те кто реально пробовал не есть хотя бы сладкое - знает что ломки как у наркомана, ириски буквально снятся, в голове банка сгущенки чаще чем мысли о сексе. Можно конечно продержаться несколько месяцев и сбросить но что дальше? Дальше будешь опять хомячить и набирать
15:47:39 25-02-2025
Гость (15:36:32 25-02-2025) Всё лишь не есть жирное, жареное, копченое, мучное, алкоголь... часто,тяга к сладкому-это недостаток белка в рационе
18:10:23 25-02-2025
Гость (15:36:32 25-02-2025) Всё лишь не есть жирное, жареное, копченое, мучное, алкоголь... Странно, я сладкоежка, но в моей жизни были месяцы без сладкого. Ириски - не снились)))
Может, стоит не накручивать себя просто?
15:57:34 25-02-2025
Есть всё, но уменьшить порции. Сделайте ладошку чашечкой, сколько поместится, ваша порция. Ещё могут помочь длительные интервалы с вечера до утра. Постепенно приучаться. Сначала ужинать не позднее 20ч, потом 19, далее 18, можно дойти до 16. Реально помогает.
17:58:39 25-02-2025
Гость (15:57:34 25-02-2025) Есть всё, но уменьшить порции. Сделайте ладошку чашечкой, ск... еще один полнейший бред. Я в вашу ладошечку уложу гамбургерчик - под штукарь каллорий. Или баночку вожделенной сгущеночи (1200кк). А столько, ну чуть больше вам надо есть, чтобы худеть
18:12:19 25-02-2025
Гость (17:58:39 25-02-2025) еще один полнейший бред. Я в вашу ладошечку уложу гамбургерч... Да, еще сала ломоть можно положить и худеть )
21:57:43 25-02-2025
Гость (18:12:19 25-02-2025) Да, еще сала ломоть можно положить и худеть )... Попробуйте съесть кусок сала в размер ладошки. Сможете? Или глупости писать легче?
18:00:53 25-02-2025
Гость (15:57:34 25-02-2025) Есть всё, но уменьшить порции. Сделайте ладошку чашечкой, ск... вы батенька прям мракобес..что у людей в головах (рука/лицо). Поэтому все и толстые
09:00:45 26-02-2025
Гость (18:00:53 25-02-2025) вы батенька прям мракобес..что у людей в головах (рука/лицо)... вы, батенька, явно жиробес... Жрёте всё вёдрами и по себе судите о других