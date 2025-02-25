Начинать нужно уже с февраля

25 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Huha Inc. / unsplash.com

Чтобы похудеть к лету без спешки и стресса, диетолог Елена Хохлова рекомендует начинать уже с февраля.

В беседе с News.ru она поделилась планом действий для улучшения фигуры:

февраль – определить лишние килограммы, составить план изменений в питании и физической активности, постепенно вводить изменения в рацион и увеличивать физическую активность;

определить лишние килограммы, составить план изменений в питании и физической активности, постепенно вводить изменения в рацион и увеличивать физическую активность; март – полный переход на новый план питания и тренировок;

полный переход на новый план питания и тренировок; апрель и май – поддерживать режим и добавлять новые упражнения или корректировать диету для ускорения результатов;

поддерживать режим и добавлять новые упражнения или корректировать диету для ускорения результатов; июнь – поддерживать достигнутый вес и продолжать здоровый образ жизни.

Специалист рекомендовала сократить в рационе количество сахара и изделий из белой муки, исключить жирную пищу и увеличить потребление овощей до двух раз в день. Кроме того, следует вести дневник питания и тренировок для отслеживания прогресса.