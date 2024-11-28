Диетолог рассказала, кому не стоит есть гранат

Это полезный фрукт, но не для всех

28 ноября 2024, 15:16, ИА Амител

Гранат / Фото: unsplash.com/photos/red-apple-fruit-in-close-up-photography-mM4l9zRVI9s

Поздняя осень – время для употребления граната, яркого и насыщенного фрукта, обладающего множеством полезных свойств. Как пояснила диетолог Ольга Рысакова из Серпухова, гранат особенно полезен в холодное время года благодаря антиоксидантам, которые борются со свободными радикалами и снижают уровень стресса.

Употребление граната укрепляет иммунную систему и предотвращает простудные заболевания, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и артериальное давление. Кроме того, гранат богат пищевыми волокнами, улучшающими пищеварение и обмен веществ.

Однако есть и противопоказания: в редких случаях могут проявляться аллергические реакции. Симптомы включают кожные высыпания, зуд, отечность и затруднение дыхания. Поэтому тем, кто склонен к аллергиям, следует соблюдать осторожность при введении граната в рацион.

Несмотря на возможные ограничения, гранат остается полезным осенним плодом с ярким вкусом и множеством полезных свойств, способствующих укреплению здоровья и повышению жизненного тонуса, пишет Regions.