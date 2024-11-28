Диетолог рассказала, кому не стоит есть гранат
Это полезный фрукт, но не для всех
28 ноября 2024, 15:16, ИА Амител
Поздняя осень – время для употребления граната, яркого и насыщенного фрукта, обладающего множеством полезных свойств. Как пояснила диетолог Ольга Рысакова из Серпухова, гранат особенно полезен в холодное время года благодаря антиоксидантам, которые борются со свободными радикалами и снижают уровень стресса.
Употребление граната укрепляет иммунную систему и предотвращает простудные заболевания, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и артериальное давление. Кроме того, гранат богат пищевыми волокнами, улучшающими пищеварение и обмен веществ.
Однако есть и противопоказания: в редких случаях могут проявляться аллергические реакции. Симптомы включают кожные высыпания, зуд, отечность и затруднение дыхания. Поэтому тем, кто склонен к аллергиям, следует соблюдать осторожность при введении граната в рацион.
Несмотря на возможные ограничения, гранат остается полезным осенним плодом с ярким вкусом и множеством полезных свойств, способствующих укреплению здоровья и повышению жизненного тонуса, пишет Regions.
15:20:27 28-11-2024
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