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Врач предупредила об опасности пропуска завтрака

Эндокринолог Вероника Курова рекомендует есть по утрам хотя бы по чуть-чуть

27 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: Brooke Lark / unsplash.com
Фото: Brooke Lark / unsplash.com

Пропускать завтрак вредно для фигуры и здоровья ЖКТ, предупредила эндокринолог Вероника Курова.

По ее словам, отсутствие еды по утрам вызывает раздражение желудка из-за выработки соляной кислоты, а это может привести к гастриту. Кроме того, при пропуске завтрака организм запасает энергию из следующего приема пищи уже в виде жира.

В связи с этим Курова рекомендует хотя бы перекусывать бутербродом или парой ложек каши после пробуждения.

Но лучше всего сформировать привычку завтрака. По статистике, завтракающие люди выглядят стройнее. Полноценный завтрак должен включать длинные углеводы, белок и любимый напиток.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 5

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Гость

09:18:47 27-11-2024

Завтра не наступит никогда.

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Гость

09:21:35 27-11-2024

Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу

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Гость

09:21:55 27-11-2024

Пропуск завтра это опасно, можно навсегда застрять в сегодня 🤣

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Гость

09:59:38 27-11-2024

Гость (09:21:55 27-11-2024) Пропуск завтра это опасно, можно навсегда застрять в сегодня... Да, так бывает - я в кино видел.

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Гость

11:05:20 27-11-2024

И где только такого бестолкового врача нашли

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