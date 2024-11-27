Врач предупредила об опасности пропуска завтрака
Эндокринолог Вероника Курова рекомендует есть по утрам хотя бы по чуть-чуть
27 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
Пропускать завтрак вредно для фигуры и здоровья ЖКТ, предупредила эндокринолог Вероника Курова.
По ее словам, отсутствие еды по утрам вызывает раздражение желудка из-за выработки соляной кислоты, а это может привести к гастриту. Кроме того, при пропуске завтрака организм запасает энергию из следующего приема пищи уже в виде жира.
В связи с этим Курова рекомендует хотя бы перекусывать бутербродом или парой ложек каши после пробуждения.
Но лучше всего сформировать привычку завтрака. По статистике, завтракающие люди выглядят стройнее. Полноценный завтрак должен включать длинные углеводы, белок и любимый напиток.
09:18:47 27-11-2024
Завтра не наступит никогда.
09:21:35 27-11-2024
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу
09:21:55 27-11-2024
Пропуск завтра это опасно, можно навсегда застрять в сегодня 🤣
09:59:38 27-11-2024
Гость (09:21:55 27-11-2024) Пропуск завтра это опасно, можно навсегда застрять в сегодня... Да, так бывает - я в кино видел.
11:05:20 27-11-2024
И где только такого бестолкового врача нашли