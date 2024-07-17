Диетолог развеяла главные мифы о шоколаде

С пользой можно употреблять до 20 граммов продукта в день

17 июля 2024, 17:40, ИА Амител

Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165

Линда Хасанова, диетолог из центра здоровья Verba Mayr, призывает прекратить считать шоколад вредным для здоровья продуктом. Она развеяла три основных мифа о нем, пишет "Лента".

Во-первых, по ее словам, шоколад не вызывает мигрени у людей без предрасположенности к ним. Умеренное потребление шоколада может облегчить головную боль благодаря выработке серотонина. Темный шоколад содержит триптофан, из которого синтезируется этот гормон счастья. Несколько долек шоколада могут улучшить настроение, снизить тревожность, повысить концентрацию внимания, улучшить качество сна и аппетит.

Также она развеяла миф о том, что от шоколада можно поправиться. Напротив, небольшая порция качественного шоколада может снизить желание к сладкому и помочь поддерживать сбалансированное питание. Хасанова рекомендует выбирать шоколад без сахара, молока и промышленных добавок.

Наконец, она опровергла миф о том, что шоколад ухудшает состояние кожи. Какао-бобы содержат антиоксиданты, улучшающие качество кожи. Но нужно избегать чрезмерного потребления шоколада, чтобы не вызвать сыпь и аллергические реакции. Диетолог рекомендует употреблять до 20 граммов темного шоколада в день с содержанием какао не менее 70%.