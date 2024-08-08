Диетолог развеяла мифы о продуктах, которые принято считать вредными

Не все они так страшны, как их принято описывать

08 августа 2024, 10:01, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/1221989

Терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова в интервью "Газете. ру" назвала продукты, которые ошибочно считают вредными. К ним она отнесла рыбные консервы, хлеб на дрожжах, селедку и свиную печень.

По мнению специалиста, любая рыба в водной, а не масляной заливке — это источник легкоусвояемого белка, йода и кальция с фосфором. А свиная печень — это низкокалорийный, высокобелковый продукт, богатый витаминами группы B, железом, медью и витамином А.

Хлеб на дрожжах и бездрожжевой различаются только закваской. При этом химический состав и польза с вредом могут быть одинаковыми. Идеальный состав хлеба — пшеничная мука не первого сорта, ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска.

Селедка — полезный продукт, если соблюдать правила. В 100 г рыбки содержится 3000 мг Омега-3 против суточной нормы в 1000 мг. Это означает, что всего 30 г селедки в день полностью покроют потребность в Омега-3 и витамине D.