Диетолог развеяла мифы о продуктах, которые принято считать вредными
Не все они так страшны, как их принято описывать
08 августа 2024, 10:01, ИА Амител
Терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова в интервью "Газете. ру" назвала продукты, которые ошибочно считают вредными. К ним она отнесла рыбные консервы, хлеб на дрожжах, селедку и свиную печень.
По мнению специалиста, любая рыба в водной, а не масляной заливке — это источник легкоусвояемого белка, йода и кальция с фосфором. А свиная печень — это низкокалорийный, высокобелковый продукт, богатый витаминами группы B, железом, медью и витамином А.
Хлеб на дрожжах и бездрожжевой различаются только закваской. При этом химический состав и польза с вредом могут быть одинаковыми. Идеальный состав хлеба — пшеничная мука не первого сорта, ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска.
Селедка — полезный продукт, если соблюдать правила. В 100 г рыбки содержится 3000 мг Омега-3 против суточной нормы в 1000 мг. Это означает, что всего 30 г селедки в день полностью покроют потребность в Омега-3 и витамине D.
10:06:07 08-08-2024
Завтра выступит другой диетолог, из другой клиники и расскажет как продукты вроде бы полезные сегодня, окажутся вроде бы вредные.
10:48:02 08-08-2024
ВВП (10:06:07 08-08-2024) Завтра выступит другой диетолог, из другой клиники и расскаж... а вы заметили, что про однозначно полезные продукты они молчат, как в рот чего-то набрали?
не хотят чтобы мы такие продукты покупали, и были здоровые, сильные и веселые?
вот водка например.
10:36:53 08-08-2024
Мне кажется диетологов пора приравнять к астрологам и тарологам! Двигаться надо и жить, а не телефон на диване юзать и полезные хлебцы жрать!
11:21:50 08-08-2024
Екх (10:36:53 08-08-2024) Мне кажется диетологов пора приравнять к астрологам и тароло... Диетологи сидят по коммерческим мед центрам, а там развести пациента на деньги сама профессия заставляет. Ходить часто и платить, платить, платить.
11:34:38 08-08-2024
Екх (10:36:53 08-08-2024) Мне кажется диетологов пора приравнять к астрологам и тароло... Про психологов и риэлторов забыли :)
11:40:17 08-08-2024
Гость (11:34:38 08-08-2024) Про психологов и риэлторов забыли :)... их таких легион
14:31:09 08-08-2024
Насчёт Омега-3 кто бы спорил.А вот хватит ли витамина D в 30-ти граммах селёдки?
17:01:22 08-08-2024
Поверьте, с 80-х читаю, то о вреде молока, то яиц, то того или иного вида мяса....не ешьте это, не ешьте то....параллельно читал обратное.....Этих врачей диетологов и ученых от медицины надо собрать на семинар на острове где-нибудь в заполярье на 1 год...посмотрим, кто выживет)))) Эти статьи, как очередное открытие "англиЦких ученых"