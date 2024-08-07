Врач назвал продукты, полезные для людей за 40

Особое внимание, по словам специалиста, нужно уделить здоровью сердца и сосудов

07 августа 2024, 10:33, ИА Амител

Фрукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/501988

После 40 лет важно уделять особое внимание здоровью сердца и сосудов. Для этого необходимо включить в свой рацион определенные продукты, которые помогут поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

Как рассказал изданию Regions заслуженный врач РФ Андрей Осипов, главврач Домодедовской больницы, в рационе должны присутствовать фрукты и орехи. Эти продукты содержат витамины, микроэлементы, минералы и клетчатку, которые необходимы для здоровья сосудов.

Среди фруктов особенно полезны гранат, банан, хурма и лимон, так как они богаты витаминами С, Е и А, то есть антиоксидантами. Из овощей положительное влияние на состояние сосудов оказывают помидоры, содержащие ликопин.

Также рекомендуется употреблять тыкву, перец, лук, чеснок, орехи и сухофрукты, так как они содержат полезные микроэлементы. Однако важно помнить, что сухофрукты и орехи следует есть в умеренных количествах и предпочтительно в первой половине дня.