Диетолог рассказал, сколько блинов можно съедать без вреда для здоровья

Антонина Стародубова дала совет, как приготовить полезные блинчики

27 февраля 2025, 15:20, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Для здорового человека безопасная порция блинов в день составляет три-четыре штуки, или 150-200 граммов с учетом начинки. Это позволит избежать переедания и чувства тяжести, заявила РИА Новости главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что блины – это калорийная и тяжелая для усвоения пища, а потому она не подходит для ежедневного рациона.

Чтобы сделать блины менее калорийными, можно использовать цельнозерновую муку, нежирные молоко и кисломолочные продукты, а также сократить количество сахара, яичных желтков и выбирать начинки с низким содержанием жиров, сахара и соли.

При готовке лучше жарить блинчики не на масле, а выпекать на сковороде с антипригарным покрытием или использовать специальную блинницу.

Ранее эндокринолог Хайкина назвала самые полезные начинки для блинов.