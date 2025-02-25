Эндокринолог назвала самые полезные начинки для блинов
Среди них — лосось с творожным сыром и греческий йогурт с ягодами
25 февраля 2025, 15:35, ИА Амител
Блины могут быть частью здорового рациона, если правильно подобрать начинку, заявила "Газете.ру" эндокринолог Дарья Хайкина.
По ее словам, привычные начинки в виде сгущенки, варенья и шоколадной пасты могут превратить блины в "калорийную бомбу". Лучше использовать более полезные варианты:
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греческий йогурт с ягодами – йогурт содержит белок и кальций, а ягоды – витамины и антиоксиданты;
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творог с медом или бананом – белковая начинка, поддерживающая кости и мышцы;
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ореховая паста с бананом – богата полезными жирами, но следует контролировать количество;
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лосось с творожным сыром – содержит полезные жирные кислоты и имеет кремовую текстуру;
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яйцо с зеленью и шпинатом – богато белком, железом и антиоксидантами.
Такие начинки обеспечивают долгое насыщение и поддерживают здоровье без избыточных калорий.
15:39:39 25-02-2025
с сахаром и орехами калорийная бомба, а творожным сыром, в котором 80% жирности, нет? лихо))
16:08:41 25-02-2025
1 традиционный блин 100 кККал - съел 10 вот и отложились на боках...не бывает безопасных.. если только пустые есть на обезжиренном молоке , мука без глютена, с сахарозаменителем