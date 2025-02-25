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Эндокринолог назвала самые полезные начинки для блинов

Среди них — лосось с творожным сыром и греческий йогурт с ягодами

25 февраля 2025, 15:35, ИА Амител

Фото: Monika Grabkowska / unsplash.com
Фото: Monika Grabkowska / unsplash.com

Блины могут быть частью здорового рациона, если правильно подобрать начинку, заявила "Газете.ру" эндокринолог Дарья Хайкина.

По ее словам, привычные начинки в виде сгущенки, варенья и шоколадной пасты могут превратить блины в "калорийную бомбу". Лучше использовать более полезные варианты:

  • греческий йогурт с ягодами  йогурт содержит белок и кальций, а ягоды – витамины и антиоксиданты;

  • творог с медом или бананом – белковая начинка, поддерживающая кости и мышцы;

  • ореховая паста с бананом – богата полезными жирами, но следует контролировать количество;

  • лосось с творожным сыром – содержит полезные жирные кислоты и имеет кремовую текстуру;

  • яйцо с зеленью и шпинатом – богато белком, железом и антиоксидантами.

Такие начинки обеспечивают долгое насыщение и поддерживают здоровье без избыточных калорий.

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Комментарии 2

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Элен без ребят

15:39:39 25-02-2025

с сахаром и орехами калорийная бомба, а творожным сыром, в котором 80% жирности, нет? лихо))

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Гость

16:08:41 25-02-2025

1 традиционный блин 100 кККал - съел 10 вот и отложились на боках...не бывает безопасных.. если только пустые есть на обезжиренном молоке , мука без глютена, с сахарозаменителем

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