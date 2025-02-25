Эндокринолог назвала самые полезные начинки для блинов

Среди них — лосось с творожным сыром и греческий йогурт с ягодами

25 февраля 2025, 15:35, ИА Амител

Фото: Monika Grabkowska / unsplash.com

Блины могут быть частью здорового рациона, если правильно подобрать начинку, заявила "Газете.ру" эндокринолог Дарья Хайкина.

По ее словам, привычные начинки в виде сгущенки, варенья и шоколадной пасты могут превратить блины в "калорийную бомбу". Лучше использовать более полезные варианты:

греческий йогурт с ягодами – йогурт содержит белок и кальций, а ягоды – витамины и антиоксиданты;

творог с медом или бананом – белковая начинка, поддерживающая кости и мышцы;

ореховая паста с бананом – богата полезными жирами, но следует контролировать количество;

лосось с творожным сыром – содержит полезные жирные кислоты и имеет кремовую текстуру;

яйцо с зеленью и шпинатом – богато белком, железом и антиоксидантами.

Такие начинки обеспечивают долгое насыщение и поддерживают здоровье без избыточных калорий.