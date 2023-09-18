Дикие кабаны съели будущую дубовую рощу в Белокурихе

Год назад в землю высадили две тонны желудей

18 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Белокурихе кабаны повытаскивали высаженные в октябре 2022 года две тонны желудей на площади 18 гектаров, сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

"Дубовая роща не вырастет", – говорится в сообщении.

Напомним, дубовую рощу впервые за долгие годы заложили именно в окрестностях Белокурихи, потому что там единственное место, где приживаются эти деревья в алтайском климате.