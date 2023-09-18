НОВОСТИОбщество

Дикие кабаны съели будущую дубовую рощу в Белокурихе

Год назад в землю высадили две тонны желудей

18 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник
Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Белокурихе кабаны повытаскивали высаженные в октябре 2022 года две тонны желудей на площади 18 гектаров, сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

"Дубовая роща не вырастет", – говорится в сообщении.

Напомним, дубовую рощу впервые за долгие годы заложили именно в окрестностях Белокурихи, потому что там единственное место, где приживаются эти деревья в алтайском климате.

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НОВОСТИПроисшествия
дикие животные Белокуриха

Комментарии 7

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Гость

14:26:26 18-09-2023

Желуди для кабанов. Животные главные на земле. Ничего страшного еще вырастит.

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Гость

14:49:17 18-09-2023

Лесники-садисты не знали, что кабаны могут скушать желуди? Саженцы дуба необходимо выращивать в защищенном питомнике. Если не охранять, то молодые саженцы сосны часто съедают лоси.

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Гость

15:32:24 18-09-2023

В Барнауле возле 31 школы растут дубки. То есть не только в Белокурихе им климат. Может, в столице края в землю закопали уже саженцами, а не желудями? У меня была попытка прорастить желудь, привезенный с юга, в цветочном горшке. Не взошёл. Кабаны при этом не мешали.

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Гость

20:53:04 18-09-2023

Гость (15:32:24 18-09-2023) В Барнауле возле 31 школы растут дубки. То есть не только в ... Любящий знающий дело Человек в Мизюлинской роще вырастил много дубов и желудями и саженцами. При этом в роще всегда много людей, в том числе, детей. Он регулярно обкашивал и защищал каждое деревце. Главное душа и забота. Службы озеленения высаживали по 500 сосен, по 500 берез и прижились только три березы

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Гость

16:54:32 20-09-2023

Гость (15:32:24 18-09-2023) В Барнауле возле 31 школы растут дубки. То есть не только в ... Нужно перед посадкой подержать в холодильнике 2-3 месяца, тогда взойдут

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Владимир

10:52:38 20-09-2023

Полный бред. В Горном Алтае по всем лесам в районе города заросли молодого дубняка. Причём самосевом!

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Виталий

13:48:31 20-09-2023

На проспекте Красноармейский, возле Плазы, растет огромный дуб. В бору, недалеко от конечной трамвая 7 есть дубовая роща. Везде он растет.

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