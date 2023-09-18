Дикие кабаны съели будущую дубовую рощу в Белокурихе
Год назад в землю высадили две тонны желудей
18 сентября 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: Алтайский биосферный заповедник
В Белокурихе кабаны повытаскивали высаженные в октябре 2022 года две тонны желудей на площади 18 гектаров, сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.
"Дубовая роща не вырастет", – говорится в сообщении.
Напомним, дубовую рощу впервые за долгие годы заложили именно в окрестностях Белокурихи, потому что там единственное место, где приживаются эти деревья в алтайском климате.
14:26:26 18-09-2023
Желуди для кабанов. Животные главные на земле. Ничего страшного еще вырастит.
14:49:17 18-09-2023
Лесники-садисты не знали, что кабаны могут скушать желуди? Саженцы дуба необходимо выращивать в защищенном питомнике. Если не охранять, то молодые саженцы сосны часто съедают лоси.
15:32:24 18-09-2023
В Барнауле возле 31 школы растут дубки. То есть не только в Белокурихе им климат. Может, в столице края в землю закопали уже саженцами, а не желудями? У меня была попытка прорастить желудь, привезенный с юга, в цветочном горшке. Не взошёл. Кабаны при этом не мешали.
20:53:04 18-09-2023
Гость (15:32:24 18-09-2023) В Барнауле возле 31 школы растут дубки. То есть не только в ... Любящий знающий дело Человек в Мизюлинской роще вырастил много дубов и желудями и саженцами. При этом в роще всегда много людей, в том числе, детей. Он регулярно обкашивал и защищал каждое деревце. Главное душа и забота. Службы озеленения высаживали по 500 сосен, по 500 берез и прижились только три березы
16:54:32 20-09-2023
Гость (15:32:24 18-09-2023) В Барнауле возле 31 школы растут дубки. То есть не только в ... Нужно перед посадкой подержать в холодильнике 2-3 месяца, тогда взойдут
10:52:38 20-09-2023
Полный бред. В Горном Алтае по всем лесам в районе города заросли молодого дубняка. Причём самосевом!
13:48:31 20-09-2023
На проспекте Красноармейский, возле Плазы, растет огромный дуб. В бору, недалеко от конечной трамвая 7 есть дубовая роща. Везде он растет.