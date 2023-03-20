Дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб в деревне Весёлая

Кабан ночью пробрался в село и забежал на огороженную территорию клуба

20 марта 2023, 12:01, ИА Амител

В Новосибирской области дикий кабан застрял в заборе возле клуба в деревне Весёлой, сообщает "МК в Новосибирске".

Кабан ночью пробрался в село и забежал на территорию клуба, огороженную забором. В здание кабан пробраться не смог и бегал по двору в надежде найти выход.

"Многие знают, что если засунуть лампочку в рот, то вытащить её самостоятельно практически невозможно. Выяснилось, если кабан застрянет во рту забора, то вытащить себя самостоятельно он тоже не сможет", – прокомментировал инцидент глава региональной Минприроды Евгений Шестернин.

Госинспектор помог выбраться из ловушки кабану, после этого животное поймали, скрутили и отвезли в лес.