Всю зиму животные настраивались на "прорыв" в село, а в марте осмелились и стали заглядывать к домам

06 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Дикие кабаны вышли к людям в алтайском селе Яйлю. Об этом рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

"Всю зиму они паслись по ночам в садах поблизости, не решаясь зайти за ограду или разрабатывая планы, а может, договаривались с местными собаками. Но пришла весна, и они решились – под покровом ночи проникли в усадьбу, проделав дыру в заборе, и так неплохо попаслись, перепахав всё под обширными кронами орехов, невзирая на глубокий снег", – рассказали в заповеднике.

Животные забежали на территорию одного из домовладений и хрустели орехами перед камерами. Собаки кабанов совсем не смущали.