На Алтае бараны подрались за соль перед камерами

Сотрудники нацпарка постоянно обновляют солонцы на территории

05 апреля 2023, 08:47, ИА Амител

Бараны подрались за соль в Сайлюгемском национальном парке. Потасовка рогатых попала на запись.

"Соль – жизненно важный минерал для животных. Порой дикие звери совершают длительные переходы в поисках соли, а домашние с той же целью выходят на проезжие части", – рассказали в парке.

Отмечается, что соль участвует во многих процессах метаболизма и укрепляет здоровье животных. Сотрудники нацпарка постоянно обновляют солончаки, но желающих облизать соль очень много. Иногда это приводит к подобным стычкам.